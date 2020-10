Ballando con le Stelle, Samuel Peron è guarito: Rosalinda di fronte a una scelta

editato in: da

Finalmente arrivano belle notizie, a Ballando con le Stelle: dopo settimane trascorse in isolamento, Samuel Peron è guarito e può tornare in pista. Tuttavia, non sappiamo quando effettivamente lo rivedremo in tv, visto che sarà Rosalinda Celentano a dover prendere un’importante scelta, da questo punto di vista.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è partita in maniera decisamente sorprendente, e non certo in senso positivo. Da una parte in tantissimi hanno seguito con preoccupazione la storia di Raimondo Todaro, che appena poche ore dopo la prima puntata è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione d’urgenza per appendicite – tra l’altro con insorgenza di alcune complicanze. Ma anche la situazione di Samuel Peron ha sempre destato timori: il ballerino, che avrebbe dovuto partecipare allo show di Rai1 in coppia con Rosalinda Celentano, a poche settimane dalla partenza ha scoperto di essere positivo al Coronavirus.

Immediatamente sottoposto a quarantena, Peron ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci. E quando sembrava che tutto fosse finalmente risolto, un ennesimo tampone positivo lo aveva nuovamente costretto all’isolamento – nonché a rimandare il suo ritorno in tv. Ora, però, le cose sono cambiate: a poche ore dalla messa in onda della terza puntata di Ballando, il ballerino ha dato un bellissimo annuncio su Instagram.

“Sono finalmente libero di tornare alla mia vita di sempre, correre, ballare, condividere il mio tempo con altre persone e non più con il riflesso della mia immagine nello specchio” – ha spiegato Samuel. “Dopo queste 6 settimane di lungo isolamento da asintomatico, il mio pensiero va a tutte quelle persone che la quarantena e l’isolamento lo hanno passato in terapia intensiva, e mi rendo conto che le mie difficoltà altro non sono state che una pagliuzza nell’occhio!”. Ma quando potremo rivederlo a Ballando con le Stelle?

Un indizio a questo riguardo arriva proprio dalle parole di Samuel Peron, che poco prima di scoprire di essere guarito ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù. Affrontando l’argomento della sua partecipazione allo show, il ballerino ha rivelato: “Mi faccio da parte, è giusto così. Ormai Rosalinda Celentano ha la sua maestra, fin dall’inizio del programma, con la quale si allena e con la quale sta ottenendo ottimi risultati. Io non posso più essere una guida per lei”.

In effetti, sono settimane che la Celentano si allena e si esibisce con Tinna Hoffman, scesa in pista per sostituire Samuel. La scelta spetterebbe dunque a lei: Rosalinda preferirà continuare a ballare con l’insegnante che la segue ormai da tempo, oppure farà sognare il pubblico tornando accanto a Peron? Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore.