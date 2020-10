Ballando con le Stelle, Samuel Peron arriva a Buongiorno Benessere

editato in: da

Dopo Ballando con le Stelle, Samuel Peron sbarca a Buongiorno Benessere. Il ballerino di Milly Carlucci è pronto per una nuova avventura che lo vedrà nelle vesti di inviato. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Samuel che ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. Peron infatti avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le Stelle in coppia con Rosalinda Celentano. Poco prima dell’inizio della trasmissione però è risultato positivo al tampone.

Per lui è quindi arrivato un lungo stop che si è interrotto solo qualche giorno fa quando il ballerino è finalmente tornato nello show. Nel frattempo Rosalinda ha iniziato il suo percorso nel programma con Tinna Hoffmann e ha scelto di continuare a partecipare con la ballerina. Peron, che ha preso parte a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte, è apparso molto provato ed emozionato nel corso dell’ultima puntata. Samuel ha abbracciato Milly Carlucci e si è detto felice di essere di nuovo in pista.

“Io sono sempre stato proiettato nel futuro – ha spiegato -. Ho sempre cercato di programmare, di pianificare. Questo isolamento mi ha fatto capire che devo godermi il momento […] Che effetto mi ha fatto tornare dai colleghi? È strana questa situazione, questo distanziamento sociale a causa del Covid. Io ti avrei abbracciata, baciata, ma non c’è stata questa possibilità. Rivedere i ragazzi è stata una grandissima emozione, perché ci siamo trovati subito in sala, abbiamo iniziato a lavorare ed è stato feeling immediato”.

Secondo alcune indiscrezioni, dopo l’avventura di Ballando con le Stelle, Samuel Peron sarà fra gli inviati di Buongiorno Benessere, il noto programma di Rai Uno con spazi dedicati alla medicina, allo sport e all’alimentazione. Samuel potrebbe seguire le orme della collega e amica Samanta Togni che ha rivestito questo ruolo dal 2017 al 2019. La ballerina, dopo le nozze con Mario Russo, chirurgo conosciuto durante un viaggio in treno, ha lasciato la trasmissione di Milly Carlucci per dare una svolta alla sua carriera e iniziare una nuova avventura. Oggi conduce I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, ma ha ancora un ottimo rapporto con tutto il cast di Ballando con le Stelle.