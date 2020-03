Ballando con le Stelle rinviato ancora e Milly Carlucci si sposta su Instagram

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

La Rai rimanda ancora Ballando con le Stelle e Milly Carlucci sposta lo show su Instagram. Il programma sarebbe dovuto partire il prossimo 28 marzo dopo che la conduttrice aveva svelato il cast completo. Reduce da mesi di lavoro, preparazione e ricerche, Milly era pronta a conquistare ancora una volta il pubblico.

Ad annunciare lo stop di Ballando era stata prima l’azienda di viale Mazzini, poi la Carlucci, che su Instagram aveva mostrato lo studio della trasmissione. “Il nostro studio è quasi pronto – aveva scritto Milly – ed è sempre un’emozione stare qui, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio abbiamo deciso di sospendere le prove di #ballandoconlestelle e il programma slitterà più avanti”. Poco dopo erano emerse nuove indiscrezioni sulla messa in onda di Ballando con le Stelle.

Si era parlato di una partenza slittata ad aprile e della ferma volontà della Carlucci di non sospendere il programma sino a settembre. A quanto pare però la situazione sarebbe mutata negli ultimi giorni, per questo motivo la Rai starebbe pensando di fissare la prima puntata di Ballando con le Stelle in autunno o alla fine dell’estate.

Per ora non ci sono certezze, nel frattempo Milly Carlucci ha deciso di organizzarsi e di spostare, almeno momentaneamente, lo show su Instagram. Sulla pagina di Ballando on the road infatti ormai da giorni i ballerini del cast del programma sono impegnati in esibizioni e lezioni a distanza per i fan. “Cari amici – spiega la conduttrice in un video -, noi che abbiamo il ballo nel cuore abbiamo pensato di pubblicare ogni giorno sul profilo di @ballandoontheroad dei video di riscaldamento e di ballo, molto semplici, da fare direttamente a casa!”. Nessun riferimento all’inizio di Ballando con le Stelle che, almeno per ora subisce uno stop come tanti altri programmi, da La prova del cuoco a Vieni da Me, sino a Detto Fatto.