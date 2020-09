Ballando, Ricchi e Poveri ospiti d’onore da Milly. E la Isoardi balla senza Todaro

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Settimana faticosa per Milly Carlucci che, per la seconda puntata di Ballando con Le Stelle ha dovuto affrontare diverse problematiche. La conduttrice, però, non si è lasciata abbattere dagli imprevisti e ha programmato alcune sorprese per il suo pubblico.

In pista non ci sarà Raimondo Todaro, che ha da poco subito un’operazione all’appendicite. Un intervento non programmato, che ha messo in difficoltà Elisa Isoardi, compagna di ballo dell’insegnante di danza. I due, nella prima puntata dello show, si erano esibiti in un tango appassionato che aveva lasciato a bocca aperta i telespettatori, soprattutto per il loro evidente feeling.

La Isoardi, però, non si ferma, e parteciperà alla gara impegnandosi anche per il suo compagno d’avventura: sta, infatti, partecipando attivamente alle prove per la prossima puntata. Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe addirittura ballare da sola, senza nessuno a sostituire Todaro:

Io provo comunque – ha dichiarato nei giorni scorsi – e ballerò. Spero con lui, ma sicuramente per lui.

Occhi puntati anche su Samuel Peron che, dopo un primo esito negativo dei tamponi, è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. La sua partecipazione a questa edizione di Ballando con le Stelle, così, adesso viene messa veramente in dubbio:

Sono molto rammaricato – ha confessato Peron -. Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale.

Per tirare sul il morale dei telespettatori e dei partecipanti, Milly Carlucci ha deciso di chiamare ben quattro ospiti d’eccezione e di renderli ‘ballerini per una notte’. Si tratta dei Ricchi e Poveri: Franco Gatti, Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhieta.

I quattro impareranno una coreografia creata appositamente per loro e si esibiranno cercando di guadagnare un punteggio utile per aiutare una delle coppie in gara. Un momento, quello del ‘ballerino per una notte’, che piace particolarmente ai telespettatori. Nella scorsa settimana, è stato Massimiliano Allegri, compagno di Ambra Angiolini, a stupire tutti con i suoi passi di danza.

Tante, quindi, le questioni da affrontare per Milly Carlucci. Ma non ci sono dubbi: la presentatrice, supportata da Paolo Belli e i giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, saprà affrontare le numerose difficoltà che questa edizione di Ballando con le Stelle sta riscontrando.