Ballando, Elisa e Raimondo si ritirano, Rosalinda eliminata: i momenti cult della 7° puntata

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle non sono mancati i momenti emozionanti, ma anche i colpi di scena, con l’eliminazione di Rosalinda Celentano e la scelta di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi di abbandonare la sfida.

Scopriamo i momenti cult e imperdibili della settima puntata di Ballando con le Stelle.

ELISA ISOARDI e RAIMONDO TODARO SI RITIRANO – Dopo la sesta puntata in cui avevano realizzato una splendida coreografia di moderno, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno fatto una scelta importante. La coppia si è ritirata dalla gara di Ballando a causa dell’infortunio della conduttrice e tornerà, forse, nelle prossime puntate. “Purtroppo dobbiamo comunicare una cosa – ha spiegato Todaro -. Abbiamo fatto una prova, non so come dirtelo: penso che Elisa meriti di arrivare fino in fondo e giocarsela, se lo merita Elisa e lo merito io. Siamo felicissimi di essere sempre tra le coppie più votate, ma noi vogliamo uscire per rientrare al top. Se saremo ripescati e lei recupera, allora va bene”. Elisa Isoardi ha spiegato di avere una distorsione al tendine e potrebbe guarire in tre settimane. “Ci sono possibilità di recuperare – ha raccontato -. Abbiamo pensato al pubblico, alla trasparenza che dobbiamo a loro e per questo abbiamo deciso di fermarci”. Il regolamento di Ballando con le Stelle consente il ritiro e anche la possibilità di rientrare in gara se esiste una reale motivazione. “Abbiamo tutti i referti, stiamo seguendo il caso e sappiamo le condizioni di Elisa Isoardi”, ha specificato Milly Carlucci.

IL RITORNO DI SAMUEL PERON – Dopo la positività al Coronavirus che gli ha impedito di partecipare a Ballando con le Stelle, Samuel Peron, finalmente guarito, è tornato in pista. Questa volta Milly Carlucci l’ha scelto per affiancare Vittoria Schisano dopo che Marco De Angelis ha avuto un malore a causa di un’intossicazione alimentare. Il ballerino è apparso molto emozionato e ha affrontato la sfida con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann con la consueta grinta. “Il fatto di ritrovarmi qui fa strano – ha detto -, anche perché la sfida nella quale mi trovo coinvolto è con un vip con cui dovevo iniziare Ballando con le Stelle e poi, per il Covid, la coppia è saltata. […] Adesso invece di ballare con Rosalinda io vado in sfida con Rosalinda: è una situazione che è un po’ paradossale, è particolare”.

LE PAROLE DI MILLY CARLUCCI – Questa edizione di Ballando con le Stelle non è stata affatto semplice per Milly Carlucci e lo dimostrano i numerosi problemi che hanno coinvolto il cast dello show. Prima la positività di Peron e Scardina, poi l’operazione di Todaro, poco dopo l’infortunio di Elisa Isoardi, la caduta di Alessandra Mussolini e l’intossicazione alimentare di Marco De Angelis. Milly però non ha mai mollato e, una settimana dopo l’altra, ha sempre trovato la soluzione a ogni problema, dimostrando sangue freddo e stoffa da leader. “Stiamo per cominciare la settima puntata di Ballando con le stelle al termine di una settimana non facile – ha detto in apertura -, ma ognuno al suo posto, e ognuno impegnato a fare il proprio lavoro. È quello che vogliamo fare, farvi sorridere cercando di farvi passare un po’ di tempo insieme. Anche noi abbiamo avuto i nostri problemi, quisquilie rispetto ai problemi generali, per esempio Marco De Angelis è stato vittima di una intossicazione alimentare piuttosto grave e non sarà in pista. Abbiamo chiamato Samuel Peron che ritorna su questa pista in sua sostituzione per ballare con Vittoria Schisano”.

L’ELIMINAZIONE DI ROSALINDA CELENTANO – Fra i personaggi più amati di Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano ha perso lo spareggio con Vittoria Schisano e Samuel Peron. Una puntata dopo l’altra la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano si era aperta al pubblico, svelando un’anima fragile e tormentata, incredibilmente dolce. “Il mio problema sarebbe non vivere 24 ore su 24 come adesso, rinunciare a tutto questo”, ha confessato, dimostrando quanto il programma sia stato importante per lei.

LO SCONTRO FRA ROSSELLA ERRA e GUILLERMO MARIOTTO – Dopo la battuta di Mariotto nella scorsa puntata di Ballando, la reazione di Rossella Erra era inevitabile. “La sua cicciona preferita è seduta di fronte a lui”, ha detto e il giudice ha risposto: “Si è sentito cicciona, ma io stavo per dire “Cicciolina”. Una frase che ha riacceso la polemica: “Grazie per avermi fatto passare anche per altro – ha detto la Erra -. Io la prendo con il sorriso, ma diciamo anche che a casa non ci sono persone come me. Diciamo che tante persone a casa forse non la prendono come me. Chiedo scusa a queste persone, con il sorriso. Adesso ho un’idea per te. Un regalo: un bello specchio. Perché forse tu non ti ci guardi tanto”. La replica di Mariotto non si è fatta attendere: “Non uso più gli specchi, si usano gli schermi per guardarsi. Antica! Sei antica!”.