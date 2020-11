Ballando, Paolo Conticini si sfoga su Instagram dopo la puntata

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Paolo Conticini si sfoga su Instagram dopo la puntata di Ballando con le Stelle. L’ultimo appuntamento con lo show è stato ricco di colpi di scena e fra i tanti momenti emozionanti c’è stato lo scherzo a Gilles Rocca e Paolo Conticini. L’attore romano ha ballato da solo, poiché Lucrezia Lando era assente per motivi di salute, ed è finito allo spareggio contro la coppia Conticini-Kinnunen. Solo alla fine Milly Carlucci ha rivelato che la sfida era in realtà uno scherzo e che non si trattava di una eliminazione.

Le due coppie infatti erano le prime in classifica e lo spareggio era un modo per decretare un vincitore. Alla fine a spuntarla è stato Gilles Rocca che ha portato a casa più punti. Lo scherzo però non è piaciuto a Paolo Conticini che subito dopo la puntata si è sfogato su Instagram. “Questa volta non capisco…viene voglia di fermarmi – ha detto, senza nascondere una certa amarezza -. Ok, va bene lo spettacolo, la suspance, tutto quello che volete ma…ne vale la pena di fare sacrifici così grossi? Per cosa? Sono contento di aver avuto dei voti così alti dalla giuria che ringrazio, di esservi piaciuto e di avervi fatto divertire, ma che delusione! Vi voglio bene”.

In tanti hanno commentato il post Instagram di Paolo Conticini. Fra loro Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle. “Never give up, a prescindere – ha scritto la coreografa -. Sei e siete strepitosi, un vero artista a 360 gradi. Vai avanti alla grande”. Al termine della puntata dello show di Milly Carlucci ad abbandonare la pista da ballo sono state Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, che hanno perso nello scontro con Vittoria Schisano. La concorrente si è esibita con Samuel Peron, tornato nel programma per sostituire Marco De Angelis, assente a causa di un’intossicazione alimentare.

A lasciare la trasmissione di Milly anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che si sono ritirati dopo l’infortunio alla caviglia della conduttrice. “Purtroppo dobbiamo comunicare una cosa – ha spiegato il ballerino alla Carlucci -. Abbiamo fatto una prova, non so come dirtelo: penso che Elisa meriti di arrivare fino in fondo e giocarsela, se lo merita Elisa e lo merito io. Siamo felicissimi di essere sempre tra le coppie più votate, ma noi vogliamo uscire per rientrare al top. Se saremo ripescati e lei recupera, allora va bene”.