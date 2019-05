Ballando con le Stelle, Osvaldo e Veera Kinnunen troppo vicini: è giallo

editato in: da

Cosa sta succedendo fra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen? A Ballando con le Stelle scoppia il caso, dopo alcune indiscrezioni secondo cui i due si sarebbero avvicinati un po’ troppo.

Bello, passionale e affascinante, l’ex calciatore argentino ha conquistato tutti. Il pubblico a casa lo adora e i membri della giuria non hanno mai nascosto di essere stregati dal suo fascino. A quanto pare Osvaldo sarebbe riuscito a conquistare anche Veera Kinnunen, la biondissima insegnante di ballo con cui fa coppia nel programma.

Dopo le prime incomprensioni, causate dai continui ritardi dell’argentino, decisamente indisciplinato, anche Veera sarebbe rimasta ammaliata. L’intesa fra i concorrenti di Ballando, puntata dopo puntata, è cresciuta sempre di più tanto da mettere persino in crisi il rapporto della ballerina con il fidanzato. Da tempo infatti Veera è legata a Stefano Oradei, insegnante della trasmissione che quest’anno gareggia con Suor Cristina.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, l’intesa fra Veera e Osvaldo sarebbe diventata così forte da far infuriare Oradei. Il ballerino avrebbe prima litigato con Milly Carlucci dietro le quinte dello show, poi con la produzione che voleva inviare la coppia di Ballando all’estero per una clip promozionale.

Stefano sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe chiesto di seguire la coppia, pagando il viaggio di tasca propria a costo di non farli stare ancora insieme. Per ora Osvaldo e la Kinnunen non hanno commentato il gossip, ma continuano a stuzzicarsi su Instagram, dove entrambi sono molto attivi e postano spesso clip delle prove di Ballando con le Stelle.

Nemmeno Milly Carlucci, padrona di casa del programma, ha rilasciato dichiarazioni. Il giallo continua e sono molti i fan che sognano un amore fra i due anche lontano dalla pista da ballo. Di certo non sarebbe la prima relazione nata nella trasmissione dove, balli sensuali e lunghe ore di prove, hanno portato alla formazione di diverse coppie. Basti pensare a Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, ma anche Fabio Fulco e Cristina Chiabotto oppure Massimiliano Rosolino e Natalia Titova.