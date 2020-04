Ballando con le Stelle, Milly non si ferma e sogna una versione per bambini

editato in: da

Nonostante lo stop riguardante Ballando con le Stelle, che verrà sostituito con gli show di due mattatori come Roberto Bolle e Gianni Morandi, Milly Carlucci sta lavorando con estrema dedizione ‘dietro le quinte’. Secondo un’indiscrezione pubblicata sulle pagine del settimanale Vero, la padrona di casa del dance show di Rai Uno starebbe pensando a una versione per bambini del programma.

Se dovesse andare in porto, il progetto rappresenterebbe una grande innovazione per lo show. Fino ad ora, come ben sanno i fan che lo seguono da sempre, Ballando con le Stelle ha sempre focalizzato l’attenzione su concorrenti adulti. In caso, questa versione inedita del programma di Milly Carlucci costituirebbe una novità anche per la tv italiana in generale (i talent dedicati esclusivamente a concorrenti di età infantile sono stati per ora solo Ti Lascio una Canzone e Io Canto).

In attesa di sapere come andranno le cose e di vedere se la Carlucci riuscirà o meno a concretizzare questo progetto, lo show sta vivendo su Instagram, con i maestri che, sia sul profilo principale del programma sia su quello di @ballandoontheroad (il team di giudici ed esperti che si muove lungo la penisola per cercare nuovi talenti), pubblicano ogni giorno video contributi dedicati a coreografie – anche per bambini – e a esercizi di risveglio muscolare.

Milly Carlucci, dal canto suo, si è recentemente confessata alla testata Blogo dicendo la sua pure su un altro progetto che l’ha vista protagonista nei mesi scorsi e con ottimi numeri relativi agli ascolti. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato, sulla cui seconda stagione, a detta della conduttrice 65enne di Sulmona, per ora non ci sono ancora certezze.

Non c’è che dire: anche se sono stati fatti dei cambiamenti temporanei ai palinsesti televisivi Rai, Milly Carlucci, che nell’intervista a Blogo ha commentato l’ultima edizione di Amici spendendo parole di elogio per Maria De Filippi e il suo staff tecnico, continua a impegnarsi, da grande professionista quale è, per offrire un prodotto di qualità all’ampio pubblico che, ormai da tanti anni, segue con affetto il suo programma.

Non rimane che attendere per sapere se il progetto di una versione di Ballando con concorrenti giovanissimi sulla celebre pista diventerà realtà o no!