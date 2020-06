Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela il cast e quando andrà in onda

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Milly Carlucci torna a parlare di Ballando con le Stelle, svelando il cast della trasmissione e quando andrà in onda. Lo show sarebbe dovuto iniziare mesi fa, poi il lockdown e la scelta di Rai Uno di sospendere diversi programmi, aveva spinto la presentatrice a rimandare la messa in onda della nuova edizione del programma. Intervista da Sorrisi e Canzoni Tv, Milly ha raccontato di voler “proporre Ballando nella sua formula originaria”, ossia senza distanziamento fisico fra ballerini e concorrenti.

“Le parole d’ordine sono due: felicità e sorrisi, perché ne abbiamo tanto bisogno – ha annunciato -. Ora ci serve una pausa di evasione mentale. Abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perché è così che la creatività si accende”. Il cast della trasmissione era stato svelato mesi fa dalla Carlucci, ma non è ancora chiaro se sia stato confermato. In pista a Ballando con le Stelle 2020 dovrebbero scendere Paolo Conticini, Tullio Solenghi, Ninetto Davoli, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Lina Sastri, Vittoria Schisano e Gilles Rocca. Ci saranno anche Costantino Della Gherardesca ed Elisa Isoardi, reduce dall’addio a La Prova del Cuoco. Grande attesa per il pittore Antonio Catalani e il pugile Daniele Scardina, compagno di Diletta Leotta.

Sembra invece super confermata la giuria di Ballando con le Stelle che sarà composta, ancora una volta, da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A commentare le performance ci saranno anche Roberta Bruzzone e Alberto Matano a cui si alterneranno Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. La partenza dello show è prevista per settembre.

La Carlucci nel frattempo è al lavoro per preparare anche un’altra trasmissione. Si tratta de Il cantante mascherato che tornerà presto in Rai dopo l’enorme successo della prima edizione. “Ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto – ha assicurato Milly Carlucci, che non vede l’ora di ripartire -. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni”.