Ballando, Milly Carlucci interviene e parla del futuro dello show

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Mancava veramente poco alla messa in onda della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il 12 settembre lo show sarebbe dovuto andare in onda, ma uno degli insegnanti di ballo è stato contagiato dal Coronavirus. Un problema, questo, che ha messo in pausa i preparativi e in dubbio la possibilità di dare il via allo spettacolo nella data prevista. Per spiegare la situazione, è intervenuta proprio Milly Carlucci.

Samuel Peron, dopo essere stato in Sardegna per motivi di lavoro, proprio come successo anche ad altri vip, ha contratto il Coronavirus. Pur essendo asintomatico, la notizia ha fatto scattare tutti i protocolli di sicurezza. Le prove di Ballando con le Stelle, di conseguenza, sono state sospese per permettere di sanificare gli ambienti e controllare tutti i partecipanti dello show.

All’esame di questa settimana – ha confermato Milly – Samuel Peron è risultato positivo, anche se asintomatico. A questo punto è scattato subito un blocco precauzionale di 48 ore su Ballando con le Stelle.

La Carlucci, inoltre, ha smentito la voce che anche Rosalinda Celentano, concorrente di questa edizione e compagna di ballo di Samuel Peron, abbia contratto il virus. Dopo alcuni controlli, infatti, la conduttrice ha potuto confermare lo stato di salute dell’attrice:

È stato eseguito il tampone su Rosalinda Celentano, che come partner di Samuel è il personaggio più esposto, ed è risultato negativo. Qualsiasi voce contraria è una voce infondata.

Nonostante le notizie rassicuranti, ancora non è chiaro se Ballando con le Stelle potrà effettivamente iniziare il 12 settembre come previsto o subirà, come già accaduto in passato a causa dell’emergenza sanitaria, uno slittamento:

Sono sempre in contatto con Stefano Coletta, direttore Rai, che sta gestendo tutta questa situazione insieme a noi che, in primis, ci preoccupiamo della salute di tutti, perché bisogna lavorare in sicurezza. E poi cerchiamo ovviamente di mettere in onda Ballando con le Stelle, ma lo faremo in sicurezza e nel rispetto di tutte le regole.

In attesa di ricevere conferme sulla data di partenza dello show, nel pubblico cresce la curiosità per questa nuova edizione. D’altronde, il cast d’eccezione scelto da Milly Carlucci sembra promettere colpi di scena e momenti colmi di divertimento ed emozioni.