Ballando, Milly Carlucci chiarisce il (presunto) flirt tra Veera e Osvaldo

L’ora della verità per il triangolo più chiacchierato di Ballando con le Stelle, quello formato da Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei, arriva dopo la prima esibizione, in occasione della semifinale.

La sensuale bachata – in parte improvvisata – ha messo in evidenza, ancora una volta, un’intesa apparentemente magica tra l’ex calciatore argentino e la bionda maestra di ballo.

Un’esibizione coinvolgente, studiatamente sensuale, piena di complicità, dietro cui ci sono: sudore e molte ore di prove. Un lavoro così ben fatto da scatenare, da alcune settimane, chiacchiere e pettegolezzi. Presunte voci che hanno fatto allertare i paparazzi, dando l’occasione per far infuriare il fidanzato di Veera – anche lui maestro a Ballando – Stefano Oradei. Per sua sfortuna, una delle ultime liti tra i due, avvenuta in mezzo alla strada, è stata catturata dagli obiettivi dei paparazzi e pubblicata su un noto settimanale.

Le tensioni private sono così diventate, alla fine, inevitabilmente pubbliche. Milly Carlucci e tutto lo staff di Ballando hanno deciso per un confronto in diretta, tra i due fidanzati. A sollecitarlo in particolare, insieme alla conduttrice, è stata Carolyn Smith che ha iniziato:

Sono uscite delle cose molto brutte in settimana, che riguardano due ragazzi che lavorano a questa trasmissione e che per me sono due figli. Qui siamo come una famiglia, è giusto che chiariscano qui.

Poco dopo Milly Carlucci fa uscire i concorrenti e rimane sul palco con Veera e Stefano:

Ne abbiamo parlato molto in settimana con Veera e Stefano e alla fine abbiamo deciso di parlarne qui perché, quando cose come queste diventano pubbliche, è giusto fare chiarezza. Si è parlato di una furiosa lite di una grande scenata di gelosia, di foto che sono state scattate. Io voglio dire solo che Veera è una serissima professionista ed è per questo che siamo qui a parlare di questa cosa. Noi chiediamo a lei, come a tutti gli altri ballerini di mettere sempre il massimo del sentimento, nelle loro esibizioni. Quello che fanno non è pura ginnastica, è ballo, e il ballo di coppia è basato anche sull’espressione del sentimento. Quando il ballo è fatto bene, è come un pezzo di un film. Non voglio che su Veera sia appiccicata chissà che etichetta, solo perché ha fatto bene il suo lavoro, calandosi nell’interpretazione.

Anche Carolyn Smith ribadisce il concetto:

È il nostro lavoro. Anche a me è successo in passato con mio marito che fosse geloso a causa del mio lavoro, ma io conosco questi due ragazzi che sono allievi miei e so che possono dare una spiegazione.

La spiegazione – com’è chiaro – la aspettavano tutti da Stefano Oradei. Lui, ballerino di professione come la sua compagna, pare non essere riuscito a discernere fino a che punto tra Dani e Veera sia arrivato l’impegno professionale. Da lì, le scenate di gelosia, venute a galla solo di recente, ma che – rivela Milly Carlucci- vanno avanti dall’inizio della trasmissione. Stefano non può che ammettere di aver esagerato:

Chiedo scusa a Veera anche pubblicamente. L’ho già fatto in privato ma, come ha ben detto Carolyn, qui siamo una famiglia, ed è giusto che le chieda scusa anche qui per la mia fragilità, per il mio nervosismo. Lei è una meravigliosa professionista che fa il suo lavoro nel migliore dei modi. Io ho avuto un momento di leggerezza, chiedo scusa. Sono orgoglioso di Veera.

A Milly Carlucci pare però non bastare e lo incalza per essere sicura che le scuse siano sincere:

Questa fragilità va avanti sin da inizio trasmissione, non è iniziata con le foto che hanno scattato dell’ultima scenata. Questo è inaccettabile, e te lo dico da mamma. Io mi sono chiesta più volte come facesse la povera Veera a tornare da professionista ogni volta e a fare bene il suo lavoro. Quindi sì, le tue saranno fragilità, ma non sei un ragazzino, a 35 anni le fragilità si gestiscono.

Interviene anche Veera, a cui qualcuno chiede, per l’ennesima volta del suo rapporto con Osvaldo:

Io e Dani, abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo, io sono una professionista e dai miei ballerini tiro fuori le emozioni. Stefano, io accetto le tue scuse. A me è dispiaciuto tantissimo che sia stata messa in discussione la mia professionalità, soprattutto da te. Tu sei coraggioso ad ammetterlo in pubblico, ma mi ha fatto male.

Il chiarimento finisce con una domanda di Alberto Matano:

È vero che Veera non è potuta andare in Argentina a girare una clip con Osvaldo?”

La ballerina è evasiva, e a quel punto interviene di nuovo Milly Carlucci che, chiarendo, conclude così il confronto:

In quel caso noi della produzione abbiamo sbagliato, non avremmo mai dovuto accettare una tale forzatura. Dovevamo dirci: ‘Ragazzi, siamo lavorando’. Quello a cui ti riferisci è stato l’unico caso, in 15 anni, in cui l’autore di Veera non ha fatto una cosa perché si è fatto influenzare da qualcun altro (Stefano).

Poi, rivolgendosi a Oradei, Milly chiosa:

Spero che tu voglia crescere nel modo di comportarti, perché Veera è sempre stata corretta.

Da che parte stia Milly è chiaro.