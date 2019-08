Ballando con le Stelle, Milly Carlucci chiama Wanda Nara

editato in: da

Nonostante sia in vacanza Milly Carlucci sta già preparando la nuova edizione di Ballando con le Stelle. E fra i concorrenti spunta il nome di Wanda Nara.

La modella, sempre al centro del gossip per via della sua relazione con Mauro Icardi, potrebbe presto sbarcare su Rai Uno per ballare nello studio di Ballando con le Stelle. Secondo le ultime indiscrezioni la Carlucci le avrebbe chiesto di entrare nel cast della trasmissione. Come rivela il settimanale Oggi, Wanda sarebbe ansiosa di mettersi alla prova, diventando una ballerina, ma a frenarla ci sarebbe la gelosia del marito calciatore.

E mentre la nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora in lavorazione, la Carlucci ha voluto dire la sua riguardo l’addio fra Stefano Oradei e Veera Kinnunen. I due ballerini infatti si erano scontrati durante alcune puntate dello show a causa della gelosia di Oradei per il rapporto della fidanzata con Dani Osvaldo. La conduttrice aveva condannato il suo comportamento, ma terminato lo show Vera ha confessato l’amore per l’ex calciatore.

“Fui costretta a fare quel discorso perché uscirono delle immagini – ha confessato a Chi -, non proprio edificanti, dove Veera e Stefano discutevano animatamente, e quel momento lì, se proprio vogliamo dirla tutta, fu concordato con entrambi per chiudere una volta per tutte, l’argomento. La cosa peggiore che si possa fare al pubblico da casa è far finta di nulla e, se succede qualcosa, è giusto chiedere scusa e ripartire”.

Non solo Wanda Nara, nel programma della Carlucci starebbero per arrivare altri volti noti. La prima della lista è Elisa Isoardi, che è stata già ballerina per una notte, lasciando tutti a bocca aperta con la sua bellezza ed eleganza. Secondo fonti di corridoio la presentatrice avrebbe invitato nella sua trasmissione anche Francesca Piccinini, campionessa di pallavolo, e la sorella Gabriella Carlucci, ex star della tv e volto della politica.