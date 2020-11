Ballando, Maykel Fonts potrebbe saltare la finale: il futuro di Alessandra Mussolini

editato in: da

Ballando con le Stelle, aspettando la finale: chi sono le coppie che si giocano la vittoria

Arriva l’ennesima difficoltà per Alessandra Mussolini: la concorrente di Ballando con le Stelle si sta preparando per la finale, ma da quanto emerso nelle scorse ore è possibile che rimanga sola. Pare che Maykel Fonts, il suo ballerino, sia impossibilitato a scendere in pista.

Questa edizione di Ballando con le Stelle non dà tregua ai suoi concorrenti. A pochissimi giorni dalla puntata finale, sembra che la partecipazione di Alessandra Mussolini sia a rischio. Secondo quanto riportato da TPI, il suo insegnante di ballo Maykel Fonts sarebbe infatti in isolamento a causa di sospetto Covid e, in attesa del responso del test molecolare, potrebbe non riuscire ad esibirsi sul palco dello show di Rai1.

Né la Mussolini né il ballerino hanno confermato la notizia, ma si teme già per il bellissimo percorso della coppia all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime settimane, in effetti, Alessandra ha dato prova di notevoli miglioramenti e ha saputo conquistarsi il plauso dei giudici, trovando così l’accesso alla finale. Se davvero Maykel dovesse rinunciare all’ultima puntata, per la concorrente le cose potrebbero mettersi male.

Non sappiamo se la produzione possa assegnare alla Mussolini un nuovo partner per esibirsi a Ballando con le Stelle e non compromettere così la sua gara. Ma di sicuro non sarà facile per lei trovare subito il giusto feeling con un altro ballerino: è inevitabile che il legame stretto con Maykel Fonts nel corso delle settimane non possa riproporsi in appena un paio di giorni di allenamenti.

È pur vero, però, che questa non è la prima difficoltà che Alessandra si troverebbe ad affrontare. Durante una delle ultime puntate, la concorrente si è sentita male in diretta: un’esibizione che richiedeva numerose prese l’aveva spinta a non mangiare nelle ore precedenti, così in pista ha avuto dei forti giramenti di testa che l’hanno costretta ad accasciarsi a terra per evitare di svenire. E ancora, qualche settimana prima, ricordiamo che aveva battuto il naso durante un allenamento e, a causa del molto sangue che le usciva, aveva temuto una frattura.

Quel che possiamo dire con certezza è che questa edizione di Ballando con le Stelle ci ha regalato grandissime emozioni e molti colpi di scena. Solo pochi giorni fa il pubblico temeva per il destino di Elisa Isoardi, per colpa della sua caviglia infortunata. Proprio ora che la conduttrice è rientrata in gioco, sembra sia la Mussolini a correre il rischio di perdere la finale dello show.