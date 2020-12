Ballando, Lucrezia Lando e Marco De Angelis innamorati

editato in: da

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha riservato tantissime sorprese e colpi di scena, anche ad alcune settimane dalla sua conclusione. Lucrezia Lando e Marco De Angelis sui social hanno annunciato la loro relazione.

Nello show del sabato sera di Milly Carlucci lei ha vinto in coppia con Gilles Rocca mentre lui è stato il partner di Vittoria Schisano.

Durante il programma rumors e indiscrezioni sembrava esserci un feeling speciale tra la giovane maestra di ballo e Gilles Rocca, che impegnato felicemente con Miriam Galanti, ha sempre smentito.

E infatti la verità era un’altra: i due ballerini infatti sui loro profili Instagram hanno pubblicato la stessa tenera foto in cui annunciano la loro storia d’amore. Uno scatto al tramonto in cui Lucrezia e Marco si scambiano uno sguardo dolcissimo, accompagnato da un semplice cuore. E del resto non servono parole quando basta un’immagine a descrivere tutto.

I due post ovviamente hanno fatto il pieno di like e commenti, soprattutto dei fan che immaginavano la relazione tra i due: “Meravigliosi voi due!”, “Siete bellissimi”. E la stessa Lucrezia, sotto il post del suo compagno, ha scritto scherzando: “Ma allora è ufficiale!”, corredando il commento con l’emoji delle risate e un immancabile cuoricino.

Qualcuno però aveva intuito che tra i due potesse esserci una liason: durante Ballando con le Stelle entrambi erano stati colpiti da una grave intossicazione alimentare, tanto da portare i loro rispettivi partner Gilles Rocca e Vittoria Schisano a ballato da soli. Proprio questa coincidenza aveva fatto insospettire i telespettatori, che avevano ipotizzato che tra i due maestri di ballo fosse in corso una frequentazione.