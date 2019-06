Ballando, Lasse Matberg in ospedale dopo la vittoria

editato in: da

Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, Lasse Matberg è finito in ospedale.

A svelarlo è stato proprio il vichingo dello show di Milly Carlucci, che ha pubblicato alcune Stories su Instagram. Star del web in Norvegia e ufficiale di Marina, Lasse ha trionfato a sorpresa nello studio di Ballando con le Stelle. Il suo percorso accanto alla ballerina Sara Di Vaira è iniziato in salita, ma, puntata dopo puntata, Lasse è riuscito a conquistare il favore del pubblico e della giuria.

Il biondo concorrente ha battuto in finale Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, i due superfavoriti che si sono dovuti accontentare del secondo posto. La finale di Ballando però ha portato anche qualche problema a Lasse Matberg, che poco dopo la fine della puntata è finito in ospedale.

La star norvegese ha spiegato su Instagram di aver avvertito un fortissimo dolore al gomito nel corso dello show, ma di aver resistito, continuando a ballare sino alla fine. Terminata la puntata, con l’annuncio della vittoria da parte di Milly Carlucci, Lasse è corso in ospedale per farsi visitare dai medici. Al pronto soccorso il vichingo di Ballando ha ricevuto diverse cure e poco dopo ha mostrato il braccio ingessato.

Il vincitore del programma di Rai Uno ha spiegato di aver avuto uno strappo muscolare e di essere in attesa di un’operazione chirurgica. “Sono andato in ospedale subito dopo la finale – ha spiegato Lasse Matberg su Instagram -. Dopo diverse radiografie, è emerso che ho strappato il mio bicipite destro vicino al gomito durante lo show. Si parla di intervento chirurgico la prossima settimana. Vi prego di non preoccuparvi, sono nelle mani migliori con lo staff più professionale – ha concluso, ringraziando tutti i fan italiani -. Non posso che amare l’Italia per tante ragioni! Grazie per gli auguri, per il vostro amore e per avermi votato. Sono davvero senza parole”.