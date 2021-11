Ballando con le stelle, Iannone e Lucrezia: scatta il bacio in diretta

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Non c’è edizione di Ballando con le stelle che non abbia i suoi gossip di contorno e anche quella di quest’anno non è da meno. Se nel 2020 a tenere banco era la presunta liason tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, questo 2021 tocca ad Andrea Iannone e Lucrezia Lando portare avanti la bandiera delle storie d’amore (o dei flirt) nati all’interno del programma di Milly Carlucci.

Da tempo si parla di un legame speciale tra i due, che andrebbe ben oltre la pista da ballo, anche se loro non hanno mai confermato né smentito la cosa. Tuttavia, non perdono occasione per mostrare la loro alchimia e per farsi vedere anche in pubblico insieme al di fuori della trasmissione. Ora sembrano essere usciti allo scoperto.

Il bacio di Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Al termine della quarta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 6 novembre, i due erano a rischio eliminazione essendo quasi finiti allo spareggio finale. Solo grazie ai voti del pubblico sono riusciti a passare il turno ed è proprio in quel momento di calo della tensione che è scattato il bacio, forse senza che neanche loro se ne rendessero conto. Per festeggiare la salvezza Lucrezia si è girata verso Andrea Iannone e lo ha baciato sulle labbra. Un bacio a stampo veloce, fugace, ma allo stesso tempo dolce, che ovviamente non è passato inosservato.

I dubbi sui flirt a Ballando con le stelle

Nelle scorse settimane, vedendo montare l’interesse per quella che sembrava una nuova coppia, erano in molti a trovare sospetto che in ogni edizione di Ballando con le stelle nasca qualche rapporto particolarmente stretto. A propendere per questa tesi anche Dagospia secondo cui dietro i legami ambigui tra concorrenti e maestri ci sia lo zampino degli autori del programma che per creare interesse verso la trasmissione sfruttano la leva del gossip. Una strategia che, secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, sarebbe stata palese nell’edizione dello scorso anno e nel racconto creato per la coppia Todaro-Isoardi.

La dinamica sarebbe effettivamente sempre simile: la coppia inizia a mostrare un certo feeling durante le prove e le puntate, viene paparazzata al di fuori del programma, magari a cena fuori, alimenta le voci con dichiarazioni criptiche e sguardi languidi per poi sciogliersi nel nulla al termine della trasmissione.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, la loro situazione sentimentale

Di Andrea Iannone si è parlato ultimamente più per le sue avventure amorose che per quelle sportive, il motociclista infatti è balzato agli onori della cronaca come compagno di Belen per tre anni, prima che lei tornasse con Stefano De Martino, e per una breve relazione finita piuttosto male con Giulia De Lellis.

Lucrezia Lando invece è reduce dalla fine della sua relazione con Marco De Angelis, ex ballerino e collega a Ballando con le stelle con cui ha fatto coppia fissa per circa un anno.