Ballando Con le Stelle, Elisa Isoardi torna a Roma per iniziare le prove

Elisa Isoardi, la sua vita dopo La Prova del Cuoco fra ricette e amici

Per Elisa Isoardi sono finite le vacanze. La splendida conduttrice piemontese, che si è concessa una parentesi di relax con famiglia e amici dopo la chiusura di una stagione televisiva molto importante, è tornata a Roma per dare il via a un capitolo molto importante della sua carriera: la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Mancano infatti pochi giorni all’inizio delle prove per la nuova e attesissima stagione del dance show di Milly Carlucci, che vedrà la ex conduttrice de La Prova del Cuoco tra i concorrenti (non si sa ancora con quale maestro ballerà).

La Isoardi è carica più che mai: nei giorni scorsi, ha condiviso nelle Stories di Instagram, social dove è seguita da circa 400mila persone, dei momenti dedicati all’allenamento, associando la spiritosa frase “Stamattina abbiamo detto no ai cornetti e sì alla camminata veloce”.

La Isoardi, che nella stagione televisiva che sta per prendere il via sarà impegnata anche nel programma Check Up, ha lanciato un messaggio a Milly Carlucci, dicendo di essere prontissima per scendere in pista.

Adesso che il conto alla rovescia è ormai alla fine, la stupenda ex compagna di Matteo Salvini è rientrata nella capitale e, per raccontare la sua gioia in vista dell’inizio delle prove di Ballando, ha pubblicato su Instagram un selfie che la vede seduta in treno.

Occhiali da sole, capelli luminosi e sorriso che incanta, Elisa Isoardi ha accompagnato lo scatto con la didascalia “Back to Rome“. Non c’è che dire: la conduttrice è davvero pronta per cimentarsi con una prova per lei inedita (parlando della partecipazione a Ballando si è descritta come poco coordinata e ha chiesto a Milly Carlucci di scegliere per lei un ballerino molto paziente).

Anche se per ora non si hanno informazioni ufficiali in merito al maestro con cui scenderà sulla pista del dance show di Rai 1 – sul profilo Instagram della trasmissione sono stati pubblicati dei post in cui i ballerini professionisti compaiono accanto a delle sagome misteriose – di certo c’è che, con questa avventura speciale, Elisa Isoardi è pronta a sorprendere ancora una volta i tantissimi fan che da tanti anni la seguono con affetto.