Ballando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro rivelano quando torneranno in pista

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Milly Carlucci torna a sorprenderci con una nuova puntata di Ballando con le Stelle e, tra esibizioni incredibili e momenti di pura ilarità, non dimentica di omaggiare due grandi personalità dello spettacolo che proprio recentemente ci hanno detto addio.

L’appuntamento si è infatti aperto con un saluto a Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh che si è spento nella sera del 6 novembre: “Ieri ci ha lasciati un grande amico, un grande musicista che ci ha tenuto compagnia per 50 anni con la sua musica assieme ai suoi amici per sempre” – ha annunciato Paolo Belli, trattenendo a stento la commozione. Era per lui e per Milly un pensiero doveroso, dedicato ad un uomo che ha sempre amato il suo lavoro e ci ha regalato emozioni indimenticabili.

Ma lo show deve andare avanti e così la Carlucci ha dato il via alla sfida, ormai sempre più serrata. Nel corso della puntata, i concorrenti in gara si sono esibiti in esercizi davvero difficilissimi, tra cui la temuta prova delle prese. Mentre coloro che erano stati eliminati nelle settimane precedenti hanno avuto la loro prima possibilità di rientrare in gioco, tornando ad esibirsi sul palco di Ballando con le Stelle.

Il primo ripescaggio ha visto la vittoria di Rosalinda Celentano, che assieme a Tinna Hoffman avrà così la possibilità di riprovarci sfidando la coppia ultima in classifica. Nulla da fare invece per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: la conduttrice, poco prima della puntata, aveva annunciato via social di non essere ancora pronta a tornare in pista, nonostante tutti i sacrifici fatti. Ricordiamo infatti che durante lo scorso appuntamento, la Isoardi aveva dovuto rinunciare alla competizione per via della caviglia infortunata.

Seguendo i consigli dei medici che la stanno curando, Elisa si è astenuta dagli allenamenti più pesanti per evitare di peggiorare la sua situazione ed è così saltata la sua possibilità di partecipare al primo ripescaggio. Tuttavia, in puntata ha dato la bella notizia: pare proprio che martedì o mercoledì potrà finalmente riprendere ad allenarsi, quindi conta – grazie anche all’aiuto di Raimondo – di giocarsi la sua ultima chance sabato prossimo.

Tra un’esibizione e l’altra, la serata è proseguita senza particolari intoppi. E il pubblico è tornato a commuoversi con l’ingresso in studio di Stefania Sandrelli, ospite di Milly come ballerina per una notte. La grande attrice ha deciso di dedicare la sua performance a Gigi Proietti, un pensiero dolcissimo al maestro scomparso lo scorso 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno.

“Gigi Proietti era un uomo giusto e io, ovunque egli sia, lo ringrazio” – ha rivelato la Sandrelli, mostrando una grande emozione. Poi ha spiegato di non poter garantire un vero e proprio ballo, ma di aver preparato una coreografia molto delicata da eseguire sulle note di una canzone stupenda intonata proprio da Proietti. È così che Ballando con le Stelle ha voluto dare il suo ultimo saluto al grande maestro dello spettacolo italiano.