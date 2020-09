Ballando, dopo la Isoardi le parole speciali di Bianca Guaccero per Raimondo Todaro

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le Stelle ci ha riservato già molte sorprese, purtroppo non tutte positive. Solo qualche giorno fa, Raimondo Todaro è stato costretto al ricovero d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad un’operazione all’appendicite. E sul web spuntano i messaggi di Elisa Isoardi e di Bianca Guaccero.

La prima puntata di Ballando con le Stelle ha visto Raimondo Todaro e la sua compagna di danza scatenarsi in un tango molto sensuale, che non ha fatto altro che rafforzare i sospetti dei fan sulla possibilità che tra loro stia nascendo qualcosa. Purtroppo, gli allenamenti per il ballerino si sono interrotti poco dopo l’appuntamento che ha dato il via a questa stagione. Selvaggia Lucarelli, storico giudice del talent show, ha dato per prima la notizia del ricovero di Todaro, che nelle ore seguenti è stato operato.

Elisa Isoardi ha subito condiviso belle parole per il suo insegnante di ballo: “Sto preparando una bella coreografia, lo faccio per me e Raimondo, affinché possa tornare prestissimo” – ha rivelato su Instagram. Ma l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco non è l’unica a preoccuparsi per la salute di Todaro e a dedicargli messaggi d’affetto. Bianca Guaccero, per esempio, è da tempo una grande amica del ballerino, il loro legame risale all’epoca in cui lui era ancora sposato con Francesca Tocca.

La presentatrice lo ha avuto al suo fianco in alcune scatenate esibizioni a Detto Fatto. In ricordo dell’esperienza che hanno condiviso, Bianca ha pubblicato tra le sue storie di Instagram un breve video che li vede impegnati in un tango – una performance che all’epoca aveva conquistato i fan.

“Il miglior insegnante di ballo di sempre” – ha scritto sui social, proseguendo poi con un messaggio dolcissimo: “Tu sei forza! Torna presto a risplendere, amico mio!”. Parole, queste, che sicuramente avranno scaldato il cuore di Raimondo anche in un momento per lui difficile, costretto ad allontanarsi da Ballando con le Stelle. Sul suo ritorno, in effetti, non ci sono ancora certezze.

Nelle ore scorse Milly Carlucci ha rotto il silenzio, parlando delle attuali condizioni di salute del ballerino, ma non ha saputo sbilanciarsi su ciò che accadrà sabato, in occasione della seconda puntata del suo show. La Isoardi continua intanto ad allenarsi, nella speranza di poter tornare in pista con il suo maestro. E anche i fan attendono con ansia qualche novità su uno dei protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle.