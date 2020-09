Ballando, Elisa Isoardi parla del sentimento che la lega a Todaro e fa chiarezza

editato in: da

Dopo l’operazione all’appendicite, Raimondo Todaro è pronto a tornare in pista a Ballando con Le Stelle. Una grande gioia per Elisa Isoardi che ha dovuto affrontare l’ultima puntata della trasmissione da sola. Inoltre, i due hanno dimostrato di avere una grande sintonia, tanto da stuzzicare la fantasia dei fan su un loro possibile flirt.

Tutti se lo chiedono: tra la Isoardi e Todaro è nato qualcosa di più di una semplice amicizia? A chiarire come stanno veramente le cose ci ha pensato la showgirl. Elisa, intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato di provare molta stima per il suo compagno di ballo, ma di ritenersi comunque single.

Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva

Tuttavia, non nega che qualcosa potrebbe accadere una volta che calerà il sipario su questa edizione di Ballando con Le Stelle:

Non escludo niente a priori – ha dichiarato la Isoardi -, ma ‘se’, sarà dopo Ballando. Per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo.

Insomma. I due sono estremamente concentrati sul loro lavoro e sulla gara. Todaro, ora più che mai, ha voglia di tornare sulla pista da ballo e di dedicarsi alla danza. D’altronde, l’operazione è stata per lui uno stop non previsto che l’ha spaventato e messo in seria difficoltà. Il ballerino ha infatti dichiarato alla rivista DiPiùTv che l’intervento è stato più complicato di quanto si aspettasse e che, per questo, ci vorrà un po’ più di tempo per la sua ripresa.

Raimondo, però, è determinato a terminare questa stagione televisiva al fianco di Elisa Isoardi. È, infine, tornato a parlare del rapporto che è riuscito ad instaurare con Francesca Tocca, sua ex moglie e madre di sua figlia:

Anche se ci siamo separati un anno fa, viviamo a soli cinquecento metri di distanza. Siamo ancora una grande famiglia. […] Ci lega un bene che va oltre il non essere più marito e moglie.

Stando alle loro parole, quindi, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono, almeno per il momento, solo dei grandi amici e dei colleghi molto affiatati. In futuro ci riserveranno delle sorprese?