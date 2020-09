Ballando con le Stelle, Daniele Scardina pronto a tornare: come sta

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Combattiva come una leonessa, Milly Carlucci sembra saperne una più del diavolo nel senso in assoluto più positivo del termine. La conduttrice di Ballando con Le Stelle sta affrontando egregiamente una crisi non di poco conto: alcuni personaggi del cast del dancing show erano risultati positivi al virus, proprio ai nastri di partenza della nuova edizione, che andrà in onda il 19 settembre.

A fare i conti con l’infausto esito del tampone sono stati Samuel Peron, Rosalinda Celentano e Daniele Scardina. La situazione però, per fortuna, è in continua evoluzione: Peron è attualmente in standby e verrà sostituito, temporaneamente, dalla maestra di danza Tina Hoffman, che guiderà la Celentano. Quest’ultima, infatti, è risultata negativa al secondo tampone.

La stessa sorte è toccata a Daniele Scardina, che aveva fatto prendere a tutti un bello spavento ma che, per fortuna, adesso sta bene. A dare notizia della sua positività era stata Milly Carlucci con un post su Instagram, spiegando che il pugile non aveva sintomi importanti e che, contestualmente, si stavano prendendo tutte le misure necessarie per continuare gli allentamenti in sicurezza.

King Toretto, dal canto suo, ha sempre aggiornato i suoi follower su quanto gli stava capitando per mezzo delle sue stories su Instagram, sottolineando proprio di non avere sintomi particolarmente aggressivi e di sperare in una veloce risoluzione della situazione. Proprio usando questo canale di comunicazione, nelle ultime ore, infine, ha pubblicato una foto significativa accompagnata dalle parole:

Finalmente negativo al virus! Pronto a spaccare tutto!

Scardina è in ottime condizioni, dunque, ed è pronto a rimettersi in gioco. E c’è da dire che grazie alla determinazione della Carlucci, non è rimasto indietro di un solo passo: le idee di Milly sugli allenamenti a distanza sono state essenziali per fare in modo che il pugile rimanesse sempre in contatto con la sua maestra, Anastasia Kuzmina.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta ha infatti continuato a ricevere lezioni tramite video chiamata. Adesso dovrebbe riprendere le prove, che comunque, a prescindere da tutto, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza. Maestri e allievi non ballano, almeno per il momento, insieme ma sempre a distanza, allenandosi con l’aiuto di hula-hoop e strumenti che li separano.

Un modo certamente inusuale di allenarsi, ma che sembra poter garantire il corretto svolgimento del dancing show.