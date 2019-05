Ballando con le stelle, l’assenza di Suor Cristina irrita Ivan Zazzaroni

editato in: da

Quarta puntata di Ballando con le stelle, che cade casualmente nella sera del Sabato Santo, motivo per cui Suor Cristina risulta assente dal talent della Carlucci. Al suo posto, una registrazione della performance della concorrente, che indispettisce però Ivan Zazzaroni.

Una formula mai accettata fino ad ora nel programma di Rai1, che ha sempre visto ballare in diretta i suoi concorrenti, anche nei casi di gravi infortuni fisici – basta ricordare Enzo Miccio in stampelle -. Eppure, nel caso di Suor Cristina, sembrava impossibile non fare uno strappo alla regola. Nel corso della Settimana Santa, la concorrente non se l’è proprio sentita di rimanere nel programma ed è tornata nel suo convento di Milano, dove è rimasta a pregare per la morte e resurrezione di Cristo. E nella clip che precede la performance, è la stessa Suor Cristina a spiegarlo al pubblico: “Sabato Santo non ci sarò, io sarò in chiesa a pregare e a mezzanotte intoneremo il Gloria, per cui non avrò neanche la possibilità di seguire il programma“.

E così, in studio sono presenti soltanto Stefano Oradei e le due ballerine che accompagnano la concorrente da oramai quattro puntate. E al suo posto, una registrazione della performance di Suor Cristina, validata dalla presenza di Carolyn Smith. Un escamotage che non è piaciuto affatto ad Ivan Zazzaroni, che vede la registrazione come un favoritismo nei confronti della concorrente. “Io non do un voto alla prova di Suor Cristina“, chiosa il giurato, che non accetta affatto la formula adottata dal programma per giustificarne l’assenza. Tant’è che alza una paletta al contrario cercando di invalidare la votazione.

Dell’opinione totalmente contraria è invece Gulliermo Mariotto, che afferma: “Adesso Suor Cristina è esattamente nel luogo in cui deve essere, e che questo dia il buon esempio a tutti noi per raccoglierci e pregare“. Un giudizio che vale il voto dieci della sua paletta. Altrettanto favorevole alla formula della registrazione è Selvaggia Lucarelli, che accetta l’assenza della suora per motivi di forza maggiore.

In ogni caso, Suor Cristina non ha affatto la possibilità di replicare, per cui dovremmo aspettare la prossima settimana per sapere davvero cosa avrà da dire la concorrente a Ivan Zazzaroni.