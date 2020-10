Ballando con le Stelle, annullato spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Annullato a Ballando con le Stelle il voto per lo spareggio tra Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca. Ad annunciarlo è stata la produzione che in un comunicato pubblicato su Instagram ha parlato di “anomalie evidenti”. La produzione dello show di Milly Carlucci avrebbe quindi deciso di annullare la sessione di voto.

Cosa è successo sabato sera durante lo spareggio: gli antefatti

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle si era conclusa con un vero e proprio colpo di scena. Milly Carlucci infatti aveva deciso di chiudere lo show senza annunciare il vincitore dello spareggio fra la coppia composta da Antonio Maria Catalani e Tove Villför e quella formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. La decisione aveva causato accese polemiche sui social e in studio il conduttore di Pechino Express era apparso irritato. In un video apparso su Twitter di pochissimi secondi, alcuni utenti avevano immortalato la sua reazione: mente Milly Carlucci e Paolo Belli salutavano il pubblico, senza svelare chi avrebbe lasciato la trasmissione, Costantino non aveva nascosto il suo disappunto. Poco prima, di fronte alla giuria, Della Gherardesca aveva difeso la sua esibizione. “Non è una balera, ma un programma per divertire il pubblico – aveva detto ai giurati che gli contestavano di pensare poco al ballo e più alla rappresentazione – […] Voi non riuscite a vedere oltre i costumi. Un minimo di apertura mentale!”.

Cosa ha dichiarato la produzione di Ballando con le Stelle: il comunicato ufficiale

Se nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non aveva svelato i motivi che l’avevano spinta a non dichiarare il vincitore dello spareggio, un chiarimento è arrivato dalla produzione dello show. Sul profilo Instagram del programma infatti è stato pubblicato un post in cui si annuncia l’annullamento del voto. “La produzione e il gruppo autorale di Ballando con le stelle – si legge – rendono noto che, sin dall’apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di Ballando con le Stelle tra le coppie composte da Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, sono state riscontrate alcune anomalie, che ad un’analisi più approfondita sono risultate piuttosto evidenti”.

L’anomalia avrebbe spinto la produzione a fare ulteriori verifiche: “Il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore. Da un’attenta e rigorosa analisi dI DATALYTCS, società incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma, è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani/Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne”.

Per questo motivo la produzione di Ballando con le Stelle avrebbe preso una decisione importante: “Pertanto, al fine di garantire la correttezza nelle votazioni, assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, salvaguardare lo spirito di lealtà che contraddistingue da sempre Ballando con le Stelle e dare il giusto peso alla reale volontà popolare, si è deciso di invalidare la votazione in attesa di ulteriori analisi, decisioni e sviluppi. Verrà successivamente comunicata la modalità in cui si potrà procedere per dare un epilogo allo spareggio. Si rende noto che per quanto riguarda le precedenti puntate non si sono riscontrate le stesse anomalie. Ad ogni buon conto verranno ulteriormente specificate, con apposita appendice al regolamento e nella nota integrativa, le disposizioni sulla correttezza del voto social, prevedendo altresì, per massima trasparenza, la pubblicazione dei risultati delle votazioni”.

Cosa succede adesso: le ipotesi

Cosa accadrà ora? Difficile dirlo, ma la produzione di Ballando con le Stelle ha garantito che comunicherà la nuova modalità con cui Antonio Maria Catalani con Tove Villför e Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira si giocheranno la permanenza nel programma. L’annuncio potrebbe avvenire sempre via social, come accaduto in passato, ma anche nella prossima puntata del programma quando di certo Milly Carlucci chiarirà ulteriormente la situazione.

I commenti dei concorrenti su Instagram

Il comunicato della trasmissione è stato ricondiviso su Instagram sia da Sara Di Vaira che da Costantino della Gherardesca. La ballerina ha spiegato nelle Stories di non sapere nulla di più su ciò che accadrà, ma ha anticipato: “Ora noi torniamo in sala prove e ce la metteremo tutta per non deludervi”. Costantino ha invece postato un video in cui, dopo una giornata di allenamenti, svela di essere turbato per quanto accaduto. “Ho avuto una notizia abbastanza spiacevole – ha spiegato, parlando delle anomalie scoperte dalla produzione di Ballando con le Stelle – […] Qualcuno ha imbrogliato a mie spese. Spero che questa cosa non l’abbia fatta nessuno dei concorrenti. Insomma, speravo di essere almeno benvoluto come persona se non come ballerino. Sono un po’ triste, non mi ha fatto piacere”. Poco dopo ha condiviso nelle Stories di Instagram alcuni voti fake, ironizzando: “Già vivo in perenne ansia, ora questa cosa che comprano i voti contro di me”. Nessun commento invece da Antonio Maria Catalani e Tove Villför.