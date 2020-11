Ballando, Anastasia Kuzmina si scaglia contro Ivan Zazzaroni dopo la finale

editato in: da

Quella che si è da poco conclusa, è stata un’edizione molto turbolenta di Ballando con le Stelle: colpi di scena, qualche polemica e forti emozioni hanno animato le puntata. Milly Carlucci, inoltre, si è trovata a dover affrontare numerosi imprevisti. E, anche dopo la finale, lo show continua a sorprendere e a incuriosire i telespettatori.

Dopo che Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno ottenuto la coppa della vittoria, infatti, si sono sollevate alcune polemiche molto accese. Paolo Conticini e Raimondo Todaro, che si sono scontrati sulla pista di ballo durante l’ultima puntata, hanno avuto un acceso battibecco a distanza, che ha costretto Milly Carlucci a intervenire. Ma anche Anastasia Kuzmina, compagna di ballo di Daniele Scardina, ha voluto dire la sua, scagliandosi contro uno dei giudici.

Ad irritare la ballerina è stato, infatti, Ivan Zazzaroni, che durante l’ultimo appuntamento di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a un commento sulla performance della coppia Scardina-Kuzmina, che non è affatto piaciuto ad Anastasia:

Sei stato più bravo della tua ballerina – ha detto Zazzaroni parlando con Scardina -. E non si offenderà, anche perché è la prima edizione in cui non si innamora del concorrente. Secondo me è già un fatto straordinario.

Se durante la puntata la Kuzmina ha evitato di replicare, forse per non rovinare il clima di festa con polemiche e scontri, sui suoi canali social, però, non ha utilizzato mezzi termini:

Fa dei commenti a volte veramente terribili e fuori luogo.

La Kuzmina ha ammesso di essersi arrabbiata veramente molto per le parole di Zazzaroni. Pur avendo chiarito con lui, ha poi voluto ribadire la sua posizione:

Sono un po’ stanca dei commenti offensivi nei confronti di noi ballerine. […] Penso che le ballerine di Ballando siano fortissime e si meritano di essere apprezzate. Dopo ho chiarito con Ivan, ma è stato comunque spiacevole.

Insomma, questa edizione del programma di Milly Carlucci, pur essendo giunta alla sua conclusione, continua a far parlare di sé. La conduttrice, dopo aver placato le polemiche sollevate da Paolo Conticini e Raimondo Todaro, interverrà per dire la sua su questa vicenda o preferirà evitare ogni tipo di commento?