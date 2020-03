Ballando con le Stelle 2020, perché Francesca Fialdini non è nel cast

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Francesca Fialdini non sarà nel cast di Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che ha ospitato nel suo programma Da noi…a ruota libera, Milly Carlucci. Lo show di Rai Uno partirà a breve è la presentatrice sta svelando il cast messo insieme nelle ultime settimane.

Fra i concorrenti confermati tante sorprese e qualche conferma, come il pugile Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta, Barbara Bouchet, attrice e madre di Alessandro Borghese, ma anche Rosalinda Celentano, figlia dl Molleggiato. Troviamo poi Vittoria Schisano, l’attore Gilles Rocca e il pittore Antonio Maria Catalani. Ci saranno inoltre Paolo Conticini ed Elisa Isoardi, regina della Prova del Cuoco.

Qualche tempo fa si era parlato anche di una partecipazione di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle. La Carlucci era sembrata pronta ad arruolare la giornalista nel cast dello show, ma secondo le ultime notizie non ci sarà. A spiegare i motivi della sua assenza è stata proprio la stessa Milly.

“Non sono riuscita a chiedertelo perché sei molto impegnata qui a Torino e non puoi – ha detto -. Magari il prossimo anno”. Niente da fare dunque per la conduttrice che non sarà in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Fra i concorrenti che erano stati annunciati, anche Paola Barale, che secondo alcune indiscrezioni non sarebbe riuscita a raggiungere un accordo a causa del budget.

“Ballando è un programma che dura un anno – ha raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair -, perché devi sondare una tale quantità di personaggi e pensare a tante cose nuove che potresti metterci dentro che non s’immagina neanche. Certo, la grande soddisfazione per noi è l’amore del pubblico che ci è stato vicino anche quest’anno. Il nostro grande competitor siamo noi stessi, è sempre difficile di edizione in edizione tornare non solo più freschi, ma anche più competitivi. Dobbiamo rimanere aggiornati, altrimenti si rischia l’effetto del déjà-vu e del copia e incolla”.