Ballando con le Stelle 2020, Milly Carlucci dà un appuntamento alla Vita in Diretta

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Milly Carlucci è ospite, rigorosamente in collegamento da casa, alla Vita in Diretta e dà un importante appuntamento su Instagram a tutti gli appassionati di Ballando con le Stelle.

Come è noto, l’edizione 2020 doveva partire il 28 marzo, tutto era pronto, ma l’emergenza sanitaria ha imposto un blocco momentaneo della trasmissione. Ancora non si sa quando andrà in onda, ma la presentatrice vuole stare accanto al suo pubblico.

Ma soprattutto vuole dare qualche momento di svago e di sollievo alle persone. E così ha pensato di coinvolgere i maestri di Ballando con le Stelle che ogni giorno su Instagram danno delle video-lezioni per mantenersi in forma pur rimanendo a casa.

Milly, che già qualche giorno fa aveva annunciato l’iniziativa sui social, lo ricorda parlando con Lorella Cuccarini, anche se sottolinea che lei sicuramente non ha bisogno di questi consigli perché sa già come restare tonica.

Così, quotidianamente sulla pagina Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle, i maestri, Tove Villför, Giordano Filippo, Ornella Boccafoschi, Lucrezia Lando, Samuel Peron, Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, si alternano, dando consigli sul risveglio muscolare e intrattenendo con brevi coreografie, facili da eseguire.

I fan sono entusiasti dell’iniziativa e si precipitano a ringraziare. Mentre qualcuno chiede se il programma partirà davvero.