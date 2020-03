Balivo, frecciatine col marito su Instagram: la confessione sui figli e la Rai

editato in: da

Caterina Balivo, a casa come tanti altri italiani, continua a intrattenere i suoi followers attraverso il suo profilo Instagram, dopo lo stop momentaneo della sua trasmissione Vieni da Me.

Da qualche giorno, la conduttrice, grazie a un’idea del marito Guido Maria Brera, ha lanciato il format online My Next Book – già diventato un successo – dove intervista nelle stories in diretta degli scrittori famosi, parlando di un libro che non ha mai letto.

Oggi la coppia è apparsa su Instagram per una breve diretta, con lo scopo di annunciare gli ospiti della prossima settimana. Ma durante la registrazione tra la Balivo e il marito era evidente una certa tensione.

Anche in questa occasione hanno mostrato il loro lato più vero e autentico, lanciandosi frecciatine a vicenda. La conduttrice ha fatto i complimenti al marito per l’idea del programma My Next Book, confessando però di essere molto arrabbiata con lui. Poi gli ha lasciato la parola:

Ieri mi hanno sgridato perché hanno detto che volevo convincere Caterina a lasciare la Rai e il programma, ma era uno scherzo: è più facile che lei lasci me che la Rai! Questo l’ho capito in questi due giorni e quindi volevo rassicurare tutti quanti i suoi fan.

Chiacchierando sugli ospiti della settimana, la Balivo ha anticipato ai suoi ammiratori un palinsesto ricco di grandi nomi della letteratura, del calibro di Gianrico Carofiglio e Paolo Genovese, e poi ha chiesto al marito quando sarà ospite col suo libro La fine del tempo.

Guido Maria Brera allora ha replicato, dicendole: “Che faccio, mi autoinvito? A questo punto eserciterò tutto il mio potere per farmi invitare dalla Balivo a My Next Book. Tra l’altro lei il mio libro non l’ha letto quindi è perfettamente in tema col format”. E poi ha aggiunto: “Vi dico che è la prima volta che mi parla da stamattina!”.

La conduttrice, leggermente infastidita, ha continuato a parlare del format ringraziando tutti i fan che stavano intervenendo durante la diretta. Poi, alla domanda di una follower di mostrare Cora, la sua bambina, ha precisato: