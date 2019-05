Aurora Ramazzotti in vacanza alle Maldive con papà Eros

editato in: da

Aurora Ramazzotti, vacanze alle Maldive

Aurora Ramazzotti si è concessa una vacanza al caldo dopo le fatiche di X Factor, ha condotto per il secondo anno il day time, e prima di cominciare il nuovo semestre in università dopo essere stata bocciata al college. La figlia di Michelle Hunziker è volata alle Maldive con papà Eros e la sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli.

Regina di Instagram, Auri ha postato sul suo profilo una serie di foto conturbanti che hanno fatto impazzire i fan. In particolare, imitando mamma Michelle, la 20enne si è fatta ritrarre mentre fa un salto acrobatico in bikini. In primo piano mostra il lato B. Lo scatto in poco tempo è diventato virale e ha ottenuto migliaia di “like”. Ma anche diverse critiche. C’è chi giura di vedere della cellulite, altri invocano il fondoschiena della Hunziker. E qualcuno l’ammonisce di non fotografare i suoi glutei come fanno altre showgirl tipo Belen.

La Ramazzottina si è divertita a pubblicare anche immagini fetish: il suo grazioso piedino che spunta dall’acqua. Anche in questo caso la fonte d’ispirazione è sempre la mamma (che per altro quando aveva 20 anni era identica a lei).

La dolce Auri non si lascia scalfire dalle critiche e nelle immagini appare felice e serena. E chi non lo sarebbe in un paradiso come quello.