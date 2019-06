Aurora Ramazzotti splendida in bikini: su Instagram la vacanza con le amiche

editato in: da

Aurora Ramazzotti, sbarcata a Mykonos assieme alle amiche di sempre, mette in bella mostra un fisico perfetto e sembra più felice e serena che mai. Il viaggio è stato organizzato pochissimi giorni dopo il compleanno di Sara Daniele, che è stato festeggiato in grande stile, con una mega festa a tema trash: è probabile quindi che la vacanza sia il coronamento dei festeggiamenti per il ventitreesimo compleanno della ragazza.

Proprio assieme a Sara Daniele e a un’altra amica, Aurora è partita alla volta della bellissima isola greca, meta sia di moltissimi giovani che arrivano da tutta Europa in cerca di divertimento, sia da VIP più o meno famosi che si crogiolano appena possono al sole delle bellissime spiagge di Mykonos (esattamente come ha fatto Marco Carta a pochissime ore dal suo arresto per furto aggravato).

Aurora e le altre si stanno godendo qualche giorno di assoluto relax, tra mattinate di sole e massaggi sulla spiaggia, e ne stanno approfittando per scattare bellissime fotografie che – naturalmente – sono finite sui social.

In uno scatto, Aurora posa accanto a Sara e a un’altra amica che sfoggia spacco e scollatura profondissimi, mentre in un’altra – la figlia di Michelle Hunziker – mette in mostra il fisico perfetto, nonostante la “pelle trasparente”, che la costringe a rimanere più tempo possibile sotto all’ombrellone. La foto è stata scattata da Sara, alla quale vanno i ringraziamenti di Aurora, non soltanto per aver scattato, ma anche per aver resistito a piedi nudi la scalata, sopra agli scogli roventi, pur di immortalare la giovane Ramazzotti.

La questione dell’abbronzatura sembra comunque un po’ spinosa: Aurora ha deciso di spiegare, nelle diverse storie di Instagram pubblicate nelle ultime ore, che ha scelto di indossare un costume bianco nel tentativo di sembrare un po’ abbronzata, ma è stato un fallimento totale! I suoi migliori alleati nella bella vacanza a Mykonos saranno il cappellino, l’ombrellone e la crema solare!

Nel frattempo, se lei – giustamente – si diverte, i suoi genitori: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono impegnatissimi nei loro rispettivi progetti lavorativi. Eros è in giro per un lunghissimo tour mondiale, che è stato un vero e proprio trionfo anche se ha messo a dura prova le corde vocali del cantante, Michelle è invece impegnata con il successo stratosferico di All Together Now.