Aurora Ramazzotti torna a studiare: la frase di suo papà Eros che non ha mai dimenticato

Aurora Ramazzotti cambia vita e a 23 anni ha capito “cosa vuole fare da grande”, come lei stessa dichiara sul suo profilo Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di tornare a studiare dopo un’esperienza nel mondo del lavoro di 5 anni.

Aurora spiega i motivi che l’hanno spinta di nuovo sui banchi di scuola in una lunga intervista a Grazia. E suo papà Eros ha avuto un ruolo determinante. “Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare. Lo spettacolo è un mondo complesso”. La Ramazzotti ha deciso infatti di frequentare un’accademia dello spettacolo, dopo l’esperienza di X Factor e nel 2018 il programma Vuoi scommettere? condotto insieme a sua mamma Michelle.

Aurora rivela che il consiglio di tornare a studiare in realtà glielo aveva già dato suo padre tempo fa: “Quando avevo 18 anni mi sono iscritta ai provini per X Factor e nel giro di un giorno tutti hanno saputo che avevo mandato la richiesta. Mio padre disse una frase che non ho più dimenticato: ‘Puoi fare quello che vuoi, ma ricordati sempre chi sei. E soprattutto che prima devi studiare'”. Dopo 5 anni e svariate esperienze televisive la Ramazzottina ha deciso di mettere in pratica il consiglio di Eros.

A proposito del padre, rivela: “Parliamo molto, il nostro è un grande amore, mi sento protettiva nei suoi confronti. È un uomo vero e, come tutti gli uomini veri, è anche fragile. Ho spesso l’istinto di prendermi cura di lui”. I due sono molto uniti e hanno anche un carattere simile: “Papà è un orso, ama stare per i fatti suoi. Io sono come lui, felice con gli altri ma poi a un certo punto sento il bisogno di stare da sola. Amo il silenzio, rifletto, mi vengono le idee”.

Recentemente sua mamma Michelle Hunziker ha dichiarato, ospite di Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne, di essere pronta per il quarto figlio col marito Tomaso Trussardi: “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo”. Ricordando l’emozione di quando sono nate le sue figlie, Aurora, Sole e Celeste: “Aurora appena nata era bellissima, aveva la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo. Quando nascono senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita. Come si fa a non volerne altri dieci?”.

Dunque, Aury ha due sorelline da parte di mamma e un fratellino e una sorellina da parte di papà avuti con Marica Pellegrinelli. Alla domanda quale rapporto abbia coi suoi fratelli, risponde: “Io sono una sorella quasi zia. Loro sono parte di me, li amo”. E aggiunge: “Celeste e Gabrio, rispettivamente il figlio di mia madre e di mio padre, hanno sei giorni di differenza. Andranno a scuola insieme, chissà. Sogno un giorno di farli comunicare, di essere il loro ponte”.

Le parole della Ramazzotti piacciono ai suoi fan che su Instagram commentano: “Sei la spontaneità e la determinazione fatta in persona 💪🏻❤️”. E ancora: “Sei veramente un esempio per tante persone!! Ti seguo da poco e ti ammiro veramente per tutto! Complimenti per la persona che sei!❤❤”.