Aurora Ramazzotti sfoggia un fisico perfetto in bikini. Ed è pronta per Ogni Mattina

editato in: da

Periodo particolarmente positivo per Aurora Ramazzotti, che si sta godendo un meritato riposo in compagnia della madre Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le sorelle Celeste e Sole e il fidanzato Goffredo Cerza, prima di affrontare una nuova avventura lavorativa. E, felice e sorridente, ha reso pubblico uno scatto in cui mostra un sorriso contagioso e un fisico mozzafiato.

Nei mesi passati, Aurora si è allenata duramente coinvolgendo, tramite social network, i suoi fan. E i risultati si vedono. Nelle prime giornate al mare con la madre Michelle e il resto della famiglia, la Ramazzotti, indossando un bikini azzurro, ha superato la prova costume sfoggiando un fisico praticamente perfetto che non è passato inosservato e che mette a tacere, una volta per tutte, le voci di una presunta gravidanza.

Ma ciò che appare ancora più evidente è la felicità di Aurora, che sta attraversando un periodo molto positivo sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Solo pochi mesi fa, infatti, ha annunciato che è pronta a compiere un ulteriore passo per la sua storia d’amore e che, pertanto, presto andrà a convivere con il fidanzato Goffredo Cerza. I due, fin dall’inizio della loro storia, hanno vissuto una relazione a distanza, e, adesso, vogliono viversi con maggiore vicinanza.

A breve, inoltre, Aurora Ramazzotti ritornerà in televisione con un nuovo entusiasmante progetto. Lavorerà al fianco di Adriana Volpe nel programma di Tv 8 Ogni Mattina. Ricoprirà il ruolo di inviata e, viaggiando in lungo e largo per l’Italia, racconterà storie interessanti e affascinanti. E, proprio mentre si gode un giro in barca, ha mostrato grande entusiasmo per il lavoro che sta per iniziare:

Ciao ragazzi – ha annunciato attraverso delle stories su Instagram – volevo comunicarvi che fra qualche giorno su TV 8 partirà un nuovo programma che si chiama Ogni Mattina. Si affronteranno tante tematiche. È un programma di intrattenimento, di attualità, di informazione. Insomma, c’è un po’ di tutto e sono molto contenta di poter far parte della squadra.

Non ci sono dubbi, con la simpatia ereditata da mamma Michelle e l’innegabile bellezza, riuscirà a conquistare tutto il pubblico di Ogni Mattina. Inoltre, al fianco di Adriana Volpe, potrà carpire segreti del mestiere, crescere professionalmente e realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.