Aurora Ramazzotti ritorna in TV: sarà l’inviata del nuovo programma della Volpe

Aurora Ramazzotti sta per tornare in TV. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros non ha mai negato di voler lavorare nel mondo dello spettacolo e, per farlo, ha sempre dimostrato di essere pronta a impegnarsi e a compiere qualche sacrificio.

Aurora Ramazzotti, infatti, prenderà parte al nuovo programma di Tv 8 Ogni Mattina e affiancherà Adriana Volpe. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, ricoprirà il ruolo di inviata e attraverserà l’intera Italia per raccontare storie interessanti di personaggi più o meno noti. Una grande soddisfazione per la figlia di Michelle Hunziker, che sogna di diventare una conduttrice affermata.

Qualcosa, però, ha impedito ad Aurora di godersi questo momento, tanto che per mettere in chiaro alcune cose la ragazza ha deciso di pubblicare un lungo messaggio-sfogo su Instagram. Spesso, infatti, ha ricevuto critiche da chi l’accusa di ricevere vantaggi dall’essere figlia di artisti famosi. E anche se la sua partecipazione a Ogni Mattina, di fatto, rappresenta una vera e propria rivincita, sotto un post in cui mostra un video di lei da bambina al fianco di Eros Ramazzotti, la stessa ha comunque voluto ribadire:

Chiudo così questo inizio giornata all’insegna dei ricordi. Con una mia riflessione, per chi in questo paese ancora non sembra capire quanto sia naturale la trasmissione dell’arte da un genitore a un figlio. È una questione di pelle, di cuore. Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni. Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l’ha forgiato. Non è poi così difficile da capire che si possa addirittura tentare di seguire le orme dei propri genitori per lo stesso motivo.

Insomma, l’arte fa da sempre parte della sua vita e, non ha dubbi, all’arte è destinata:

Questo video è bello perché racconta una storia: quella di una bambina felice e inconsapevole del suo privilegio. Per lei assistere all’arte è normale, le scorre nelle vene e la respira da sempre, non conosce altro. Non sa che la vita la riporterà, tramite vie traverse, proprio lì dove è stata cresciuta. Ma se c’è una cosa certa è proprio questa: la passione dei suoi genitori sarà sua per sempre. E in qualche modo è già incisa nel suo destino.

Parole, quelle di Aurora Ramazzotti, in cui si è rivista anche una sua cara amica, Sara, figlia di Pino Daniele, che le ha risposto incoraggiandola:

Non capisco perché, ma mi ci ritrovo parecchio in quello che dici. Spero che un giorno la gente capirà e vedrà quanta fatica hai fatto (e ahimè ancora farai) per realizzare tutti i tuoi sogni.

Aurora Ramazzotti, ricordando i suoi momenti da bambina vicino a papà Eros, ha voluto così specificare che tutto il successo che sta ottenendo è merito del suo impegno, seppur la passione per questo mondo è, in gran parte, derivata da quella dei suoi genitori. E, non abbiamo dubbi, lavorare al fianco di come Adriana Volpe le permetterà di distinguersi e di crescere professionalmente.