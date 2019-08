Aurora Ramazzotti preoccupa su Instagram: “Ho un’emergenza. Devo tornare a casa”

editato in: da

Aurora Ramazzotti preoccupa i fan su Instagram raccontando di dover interrompere le vacanze a causa di un’emergenza.

Dopo essersi lasciata alle spalle il caldo di Milano e le polemiche riguardo l’addio fra papà Eros e Marica Pellegrinelli, Aurora era volata a Mykonos in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e di alcuni amici. La 22enne aveva postato su Instagram numerose foto che la ritraevano, più bella che mai, in spiaggia e in discoteca, fra pose sexy e video divertenti, seguendo le orme di mamma Michelle Hunziker.

Poi l’avviso improvviso e il riferimento a un’emergenza che ha costretto Aurora a rifare le valigie per tornare a casa in fretta e furia. “Per un’emergenza abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima – ha raccontato ai follower nelle Stories -: dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi”.

La figlia di Eros e Michelle Hunziker non ha svelato cosa sia successo, ma l’annuncio ha creato grande apprensione fra i fan. Poco dopo la giovane Ramazzotti ha pubblicato un’altro video sulle Stories di Instagram, svelando che il ritorno in Italia si è rivelato più difficile del previsto. Aurora infatti è rimasta bloccata in aeroporto, in attesa di un volo. “Abbiamo un’emergenza e dobbiamo rientrare assolutamente in Italia” ha ribadito.

Non è dato sapere cosa sia accaduto, di certo Aurora sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita, segnato da grandi soddisfazioni, ma anche da qualche preoccupazione. Papà Eros e Marica Pellegrinelli si sono ufficialmente separati e la 22enne è scesa in campo in prima persona per difendere la top model bresciana, insultata sul web.

Al centro dei gossip anche mamma Michelle, che ha smesso di seguire Marica su Instagram, scatenando pettegolezzi e illazioni. Con molta probabilità la Ramazzotti tornerà a Milano, poi, dopo aver risolto – si spera – l’emergenza, potrebbe raggiungere la famiglia Trussardi-Hunziker che si sta rilassando sulle Dolomiti.