Aurora Ramazzotti positiva, su Instagram racconta come sta

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Dopo l’annuncio su Tv8 della sua positività, Aurora Ramazzotti ha deciso di rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute attraverso una Storia di Instagram.

Preoccupati per il suo silenzio social, Aurora ha deciso di comparire nuovamente nelle Stories di Instagram per spiegare le ragioni del suo allontanamento momentaneo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato una sua foto in abiti da casa, sdraiata su quello che sembra un divano. Struccata e con una mano appoggiata sulla fronte, Aury abbozza un sorriso e scrive: “Cari amici grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei che cosa condividere”. E poi dà appuntamento a tempi migliori: “Tornerò appena starò bene“.

Aurora Ramazzotti prosegue raccontando l’evoluzione della sua malattia. E scrive: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno”. Però, intende rassicurare i suoi follower: “I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata”.

La figlia di Michelle Hunziker è fiduciosa: “Spero di poter tornare presto”. E conclude con un tocco di positività, ricordando ai suoi fan che è in debito con loro di una sessione di allenamento: “Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso. Non l’ho dimenticato!”.

Aurora ha deciso di comunicare la sua positività intervenendo il 9 novembre a Ogni Mattina, la trasmissione condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe, e dove lei partecipa come inviata per spiegare i motivi della sua assenza: “Adesso mi sento meglio ma sono in isolamento perché ho malauguratamente contratto il Covid, quindi non riuscirò a raggiungervi in questi giorni anche se mi manca moltissimo fare i servizi”.

Anche il fidanzato Goffredo Cerza è in isolamento. Pensare che proprio qualche giorno fa, Michelle Hunziker aveva comunicato con un divertentissimo video che la figlia Aurora e Goffredo erano tornati a casa Hunziker-Trussardi per vivere il secondo lockdown, esattamente come avevano fatto per il primo. E avevano invitato anche Sara Daniele a unirsi a loro per ricreare la vecchia compagnia, un progetto che sicuramente al momento è sfumato.