Aurora Ramazzotti è positiva al Coronavirus: l’annuncio in diretta tv

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Aurora Ramazzotti è positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo a Ogni Mattina è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La 23enne, inviata della trasmissione condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe, è intervenuta in collegamento per svelare i motivi della sua assenza. Aurora ha raccontato di essere in isolamento nella sua casa di Milano insieme al fidanzato Goffredo Cerza, anche lui risultato positivo.

“Adesso mi sento meglio ma sono in isolamento perché ho malauguratamente contratto il Covid, quindi non riuscirò a raggiungervi in questi giorni anche se mi manca moltissimo fare i servizi”, ha spiegato la figlia di Michelle Hunziker. Aurora ha raccontato di essersi sottoposta al tampone a causa di una tosse insolita e di una forte sinusite, il risultato ha poi confermato la positività al Covid. “Questa malattia è molto particolare – ha detto -, abbiamo visto di tutto in questi mesi quindi ero abbastanza preparata, ma non avendola vissuta sulla mia pelle non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente, che a me non viene mai. Mi sono resa conto che doveva essere un virus, speravo non fosse lui invece…ho avuto una fortissima sinusite, adesso sto molto meglio. Sono al sesto giorno ma sono in via di guarigione”.

Per evitare di contagiare altre persone, la giovane Ramazzotti e il fidanzato hanno deciso di isolarsi nel loro appartamento di Milano. “Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata – ha rivelato Aurora -. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone. Abbiamo avuto un tempo di incubazione – secondo noi e la persona che dovrebbe averlo attaccato a me e al mio fidanzato – di cinque giorni”.

Lo scorso marzo, Aurora aveva trascorso il lockdown con a Bergamo, nel grande appartamento di mamma Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi. La famiglia aveva affrontato i mesi di isolamento, fra serie tv, momenti di sconforto, ma anche di allegria. La 23enne aveva raccontato su Instagram le giornate in compagnia di Michelle, Tomaso e delle sorelline Sole e Celeste. Con loro anche Goffredo Cerza, il suo fidanzato, e Sara Daniele, la figlia del grande cantautore Pino e migliore amica dell’inviata di Ogni Mattina.