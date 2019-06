Aurora Ramazzotti, disavventura in auto. E su Instagram incanta in bikini

editato in: da

Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza in vacanza: incanta in bikini

Aurora Ramazzotti è in vacanza a Mykonos col fidanzato Goffredo Cerza. E qui è stato protagonista di una disavventura in auto.

La figlia di Michelle Hunziker, impegnata con All Together Now, racconta con una certa ironia su Instagram cosa le è accaduto:

Consiglio: se stai pensando di andare a Mykonos e affittare una macchina col cambio manuale e non sei un abile guidatore, pensaci bene. Potresti ritrovarti a macchina spenta su una salita ripida con una sfilza di macchine innervosite dietro😅 non che io ne sappia qualcosa eh…

Chissà se i suoi follower seguiranno il consiglio. In realtà sembrano piuttosto distratti dalle foto in bikini che la bella Auri pubblica sulla sua pagina. Sono lontani i tempi delle critiche fuori luogo, quando malgrado la giovane età veniva massacrata al confronto con la madre.

Oggi la Ramazzotti è una donna sicura di sé, innamorata e non ha paura di mostrarsi in costume. Alla faccia di chi non la risparmiata da giudizi impietosi.

Eccola svettare su uno scoglio in bikini bianco, in attesa della abbronzatura perfetta, anche se ha rischiato di scottarsi per scattare la foto, come ha rivelato lei stessa. Poi in due pezzi nero, è ritratta tra le onde mentre abbraccia il suo Goffredo. Qualcuno commenta che lui è più bello di lei. La foto incanta e persino Barbara D’Urso, reduce dal successo del GF, mette il suo cuoricino.

Ma non è finita qui: Aurora, in versione sirenetta spiaggiata, si lascia ammirare sulla battigia di Mykonos in costume grigio. E mentre racconta il suo imprevisto con l’auto (fresca di patente), c’è chi la vuole sposare subito, complici gli shorts che indossa nel selfie.

Naturalmente non poteva mancare il bacio romantico al tramonto. Aurora e Goffredo stanno insieme da diversi anni. E pare che mamma Michelle e papà Eros approvino la loro unione.