Aurora Ramazzotti, gli auguri a papà Eros sono tenerissimi. E Marica Pellegrinelli sceglie l’ironia

Eros Ramazzotti compie 57 anni: le donne della sua vita, comprese le figlie

Compleanno veramente speciale per Eros Ramazzotti. Il cantautore, che ha fatto la storia della musica italiana e che con le sue canzoni continua ad emozionare una generazione dopo l’altra, ha compiuto 57 anni. E, a lui, hanno dedicato un pensiero la figlia Aurora e Marica Pellegrinelli.

Sono in molti quelli che oggi hanno voluto celebrare il compleanno di Eros: dai colleghi, come Laura Pausini, a personaggi noti del mondo dello spettacolo fino ad arrivare ai suoi fan. In tantissimi, infatti, hanno gli scritto messaggi sui suoi canali social. Gli auguri più importanti, però, arrivano dalle due delle donne della sua vita: la figlia Aurora Ramazzotti e l’ex moglie Marica Pellegrinelli che, in modo diverso, hanno avuto un pensiero per il cantante.

Tenera la dedica di Aurora, che sui suoi profili social, ha condiviso una bellissima immagine che la ritrae abbracciata al padre con un sorriso che trasmette amore, serenità e felicità:

Noi non lo sappiamo – ha scritto la Ramazzotti -, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo e tanti altri giri intorno a sole.

E se Michelle Hunziker, mamma di Aurora, ha preferito il silenzio o, molto probabilmente, fare gli auguri al padre di sua figlia in privato, molto diversa è stata la scelta di Marica Pellegrinelli, che è stata la moglie di Eros per circa dieci anni fino al 2019, anno della loro separazione. I due hanno avuto due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria e, proprio per il loro bene, sono rimasti in ottimi rapporti.

La showgirl, per fare gli auguri di compleanno ad Eros, ha deciso di ricorrere all’ironia. Su Instagram, così, ha pubblicato un’immagine di Ramazzotti, risalente al 21 giugno del 2010, mentre indossa una tunica bianca, con sottofondo la canzone ‘Jesus Christ Superstar’.

Un gesto simpatico, che ha fatto sorridere il cantante, che ha voluto condividere a sua volta sui social l’immagine e la dedica dell’ex moglie, dimostrando di aver particolarmente apprezzato il suo messaggio.

Insomma, le manifestazioni di affetto per Eros Ramazzotti sono state numerose: ma i regali più belli sono stati, per lui, l’amore dei suoi figli e la stima delle donne che, in passato, ha amato profondamente.