Aurora Ramazzotti accusata di essere raccomandata, lei si sfoga su Instagram

Aurora Ramazzotti si sfoga dopo aver ricevuto dei commenti cattivi su Twitter da parte di utenti che l’accusano di essere raccomandata. Da tempo la 22enne ha scelto di seguire le orme dei genitori e di tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. D’altronde ha tutte le carte in regola per farcela: da mamma Michelle ha ereditato bellezza e simpatia, da papà Eros la costanza e la passione per il canto.

Sempre solare e sorridente, Aurora non si è mai lasciata abbattere dalle cattiverie, ma questa volta gli haters si sono spinti troppo oltre, ferendola. A raccontarlo è stata lei stessa nelle Stories di Instagram. La giovane Ramazzotti ha mostrato ai follower un commento pubblicato sotto una sua foto: “La vita sregolata, la droga, le minacce con l’acido – si legge -. Qualcuno le trovi una particina in tv. Se non ce la fai neanche con babbo e mamma, fattele due domande Aurò“. Poi altri commenti in cui viene accusata di essere raccomandata: “Le servono attenzioni“, oppure: “Più hanno tutto e più si creano problemi da soli“.

La figlia di Michelle ed Eros non ha mai prestato attenzione agli haters, ma questi attacchi l’hanno profondamente ferita, come ha svelato lei stessa. Ricollegandosi al tema del 25 novembre, Aurora ha spiegato: “[…] Credo che la violenza non sia limitata a quello che noi crediamo, ma sia anche la violenza verbale, il bullismo sui social, ci sono tantissime ramificazioni di questo fenomeno. E spesso è radicato nel modo in cui veniamo educati, nel contesto in cui cresciamo”.

“Io condivido sui social molti messaggi di insulti e poi mi faccio due risate – ha aggiunto la Ramazzotti -. Ma, talvolta, comunque, può capitare mi abbattano delle cose e che un poco mi facciano pensare. Per esempio, su Twitter, che non uso mai, anche perché non saprei come usarlo, mi sono imbattuta in un paio di cose che vi allego adesso, per farvi capire”.

“Io non ho fatto queste storie perché voglio che voi mi compatiate – ha concluso, rivolgendosi ai fan -, io sono molto tranquilla, consapevole di chi sono e volevo dirvi di non farvi mai ingannare da uno stereotipo, perché tante persone la vivono molto male a differenza mia”.