Asia Argento, il segreto della foto con Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina

Sparita completamente dai social network, dopo le ultime vicende che l’hanno vista protagonista, Asia Argento torna su Instagram, ma sul profilo di Yari Carrisi.

Il figlio di Al Bano e Romina Power, ha mostrato, nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo social, una fotografia inedita dell’attrice romana che posa al sole. Una didascalia ermetica, quella che leggiamo sotto al post Instagram: “Silver Asia”. Così la descrive Yari, senza aggiungere altro.

Evidente però è la naturalezza dell’attrice davanti alla fotocamera dello smartphone del Carrisi che lascia intuire una certa complicità tra i due: il web si infiamma e si domanda se saranno loro, la coppia dell’estate.

Estremamente riservato lui, sotto ai riflettori lei: Yari e Asia appartengono a due mondi completamente diversi. Il giovane Carrisi infatti, oltre alle apparizioni in tv come inviato e ad alcune comparse insieme alla sua famiglia è cresciuto lontano dal gossip, anche se, fino a qualche tempo fa, era impegnato nella chiacchieratissima storia con Naike Rivelli.

La Argento invece, oltre ad essere notoriamente la figlia del re dell’horror italiano e aver debuttato proprio nei film del padre, è stata sotto ai riflettori per alcune vicende personali che hanno fatto davvero discutere. Tra queste il caso Weinstein, il suicidio del fidanzato Anthony Bourdain, le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennet e la discussa breve liason con Fabrizio Corona.

Entrambi figli d’arte, condizione che li accomuna ma li divide per le scelte di vita fatte, i due sembrano oggi aver trovato un punto in comune, nonostante le differenze caratteriali, come dimostra la vicinanza tra l’attrice e il figlio di Al Bano. Un incontro che sorprende il popolo del web, che nelle ultime ore si sta domandando se Yari e Asia diventeranno nel breve tempo una coppia.

Di sicuro questa vicinanza stupisce. La foto, sembra essere scattata nella splendida cornice delle Tenute di Al Bano a Cellino San Marco, posto assai caro al giovane Carrisi che tempo fa, proprio lì aveva trascorso le vacanze con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti e sua ex compagna.

Quale segreto si nasconde dietro quella foto? Tra i due sarà solo amicizia o è scoppiata la passione? Quello che sappiamo al momento è che questo rapporto, di qualsiasi entità sia, ha l’approvazione della famiglia: a confermarlo proprio il like di sua madre Romina Power.