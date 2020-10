Arisa trova il coraggio di essere se stessa: i commenti dei vip su Instagram

editato in: da

Arisa: dal corto al rasato, alla parrucca. I mille cambi di look

Arisa trova il coraggio di essere se stessa su Instagram e i vip commentano. La cantante, ancora una volta, ha dimostrato di essere la regina del body positive, pubblicando sui social una foto senza trucco, lanciando un messaggio importante.

“Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema – ha spiegato Arisa -. Ci sono tante persone care nella mia vita, che amo alla follia, che pur non aderiscono ai canoni del bello che ci propone questo mondo, eppure niente sarebbe lo stesso senza di loro per me. Mi chiedo allora perché solo io dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite. Un essere umano è quello che è, quello che dà, o quello che appare? Ogni problema diventa un problema solo se gli permettiamo di esistere”.

Arisa ha raccontato la sua difficoltà nell’accettarsi e nel combattere contro i giudizi sul suo corpo. La cantante è ripartita da se stessa, riscoprendo il piacere di amarsi e di accettarsi. “È ora di svegliarsi – ha concluso -. Sentirci sbagliate ci rende ottime acquirenti. Depotenzia il nostro valore; ci divide e il mondo va a rotoli. Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita #bodypositive”.

Un messaggio straordinario che con la sua forza ha raggiunto migliaia di persone. Proprio come era accaduto con la copertina di Vanessa Incontrada, nuda in copertina contro le critiche per il suo corpo, anche Arisa ha sfruttato la sua popolarità per spingere i fan a riflettere. Ad accogliere le parole di Arisa non solo i fan, ma anche tantissimi personaggi famosi. “Arisa sei fantastica e hai una voce spettacolare, e sei anche molto bella – ha scritto Elisa -. Così come sei. Grazie per le tue parole che fanno bene al cuore. Un abbraccio grande”. Un commento a cui ha risposto la stessa artista: “Ma sei tu davvero? Grazie infinite Cara. Detto da te è un sogno”.

Sotto la foto senza filtri di Arisa è comparso anche il commento di Valentina, sorella di Chiara Ferragni. “Tu sei bella”, ha scritto l’influencer. “Una delle confessioni più vere e utili mai lette”, le parole di Francesca Barra. “Che bella che sei”, ha aggiunto Adriana Volpe, mentre Paola Turci ha scritto: “Quanto sei bella”. Emozionanti anche le parole di Rudy Zerbi (“Sei talmente bella”), Giulia Salemi (“Che bella”) e Cristina Capotondi che ha pubblicato dei cuori rossi.