Arisa spiega la foto in bikini: “A 38 anni ho smesso di preoccuparmi del mio fisico”

Arisa: estate in libertà, tra amici, famiglia e pensieri senza censura

Strepitosa, unica, imprevedibile: Arisa ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande esempio per tante donne, spiegando la scelta di postare una foto in bikini su Instagram che è un inno al body positive. Ospite di Oggi è un altro giorno, nuovo programma condotto da Serena Bortone, ha parlato del brano Ricominciare ancora, ma anche della sua vita.

“Arisa o Rosalba? Le donne sono moltitudini – ha raccontato -. Abbiamo una vita sola e bisogna cercare in questa vita di capire i propri errori, addrizzare il tiro e ricominciare ancora, ancora meglio e sempre di più”. La sua foto in bikini in cui invitava tutte le donne ad accettarsi ha fatto molto discutere. “Io mi sento bella – ha spiegato Arisa -. Avevo un costume arancione, una cosa non pensata e non studiata da un ufficio marketing. Ero al mare da sola e all’alba dei trentotto anni mi guardavo e mi riguardavo. Mi vedevo sta pancia e mi sono promessa che non mi sarei mai più preoccupata del mio aspetto fisico. Le arance perché ho le tette grosse, il panino al latte perché quando vai al supermercato e mi sembravano i rotolini. La dea è la nostra possibilità, la nostra femminilità, siamo tutti delle dee. Noi siamo il miracolo, gli esseri viventi sono un miracolo da celebrare sempre”.

Sono trascorsi anni da quando Arisa, timida e bellissima, esordì sul palco di Sanremo con Sincerità. Da allora molte cose sono cambiate. “La mia voce non è sempre uguale – ha raccontato a Serena Bortone -. Quando ero ragazzina arrivò uno stereo con dei cd, sembrava che fosse chissà che, forse un’astronave. Ascoltando Mariah Carey mi sono resa conto che potevo imparare. E ho imparato”.

Arisa ha poi rivelato di aver incontrato Franca Valeri, grande artista scomparsa di recente. “L’ho conosciuto una sera a cena insieme a Pino Strabioli – ha svelato -. Le feci un massaggio ai piedi perché aveva dolore. Perché le feci un massaggio ai piedi?”. La cantante è legata da diverso tempo a Lorenzo Zambelli con cui ha svelato di sognare un figlio: “Ho un fidanzato. Maschio. La differenza tra un uomo e una donna è freudiana. Come dice Freud, noi donne siamo un po’ masochiste e se soffriamo è solo perché siamo più ricettive”.