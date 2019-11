Arisa furiosa con Mara Maionchi: nuovo sfogo su Instagram

editato in: da

Arisa non ci sta e torna a parlare dello scontro con Mara Maionchi, sfogandosi su Instagram. Nelle Stories del suo profilo la cantante ha espresso la sua amarezza per il commento della discografica che aveva definito La Notte una canzone per “donne depresse”.

“Ho deciso di non farmi scalfire più dall’assenza di tatto che talvolta alcune persone pubbliche mostrano nei miei confronti – ha spiegato Arisa, parlando delle parole di Mara Maionchi -. Io me ne sto per i fatti miei ma sembra sempre che il mio solo esistere infastidisca. Non vorrei che questo sembrasse un delirio di onnipotenza né il frutto di manie persecutorie. Sono una persona sana di corpo e di mente felice e grate per tanto me ne tiro fuori”.

Arisa ha fatto capire di non aver gradito i modi della Maionchi che avrebbe usato toni troppo forti per descrivere il suo brano. “L’offesa – ha detto ai follower – non può rientrare nella sfera dei giudizi personali. Altrimenti gli haters sarebbero solo delle persone che esprimono il loro giudizio personale e sia lecito e gradito che lo facciano, invece no…i leoni da tastiera in fondo sono anche vittime di una società che gli fa credere che valga tutto, che si possa dire tutto, che le parole non abbiano più un peso. Non è un bell’esempio”

“La cultura popolare è nelle mani di chi ha una voce amplificata – ha raccontato la cantante, riferendosi chiaramente al giudice di X Factor -, nelle mani di chi ha uno spazio per esprimere la sua idea. Le idee devono essere di costruzione, di crescita, di consiglio e guarigione, di sviluppo, d’incoraggiamento. Non di etichetta, incurante e spietata”.

Arisa ha poi parlato direttamente della definizione de La Notte, canzone presentata al Festival di Sanremo, come di un brano per “donne depresse”.

“La depressione è una cosa seria, la malattia pure – ha replicato con durezza -. Delicatezza, onestà e rispetto sono le parole chiave da ripetere al mattino per affrontare il nuovo giorno, ed ogni giorno a venire. Se vogliamo vivere in un mondo migliore ed educare le menti alla bellezza, in tutti i sensi bisogna cambiare i codici di comunicazione e puntare alla pace”.