Arisa, “Da oggi indosserò la parrucca: guai a chi fiata”

Arisa: look e foto private

Arisa la “peperina”. Rosalba Pippa non è mai stata una che le manda a dire e anche questa volta, fedele al detto “prevenire è meglio che curare” si porta avanti postando una foto su Instagram con l’ennesimo cambio di look. Spiegando il motivo e anticipando eventuali critiche o disapprovazioni: “Guai a chi fiata“.

I capelli di Arisa sono infatti tema di discussione da anni, da quando la cantante ogni tanto decide di rasarseli a zero, per comodità, praticità, desiderio di voltar pagina. Lo ha fatto anche di recente, pre quarantena, ma adesso, complice la voglia di vedersi nuovamente diversa, ha deciso di indossare un parrucca fino a quando non le ricresceranno. E postando il risultato, ha anche detto che non accetta commenti denigratori. Perché non solo le parrucche sono di moda, ma da anni le donne afro le indossano come abitudine. E se lo fa Naomi Campbell, non vede perché non possa farlo pure lei..