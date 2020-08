Arisa in bikini su Instagram è stupenda e ci dà l’ennesima lezione

editato in: da

Arisa: estate in libertà, tra amici, famiglia e pensieri senza censura

Arisa in bikini su Instagram è splendida e ci dà l’ennesima lezione. All’anagrafe Rosalba Pippa, la cantante non è solo una grande artista, ma anche una donna forte e splendida che con il tempo è diventata la regina del body positive. Seguitissima sui social, Arisa ha sfruttato sempre la sua popolarità per lanciare messaggi importanti spingendo i fan ad accettare il proprio corpo, sfidando gli stereotipi e una società che impone la perfezione a tutti i costi.

Bella e naturale, Arisa si è mostrata negli anni per quella che è, senza filtri o inganni, raccontando le sue fragilità, le paure, ma anche la voglia di superarle. Paladina del body positivity, la cantante di Sincerità ha lottato in ogni modo contro il body shaming ed è un esempio per tante donne che faticano ad accettare il proprio aspetto fisico e a raggiungere un benessere personale. Proprio la normalità è il punto di forza di Arisa che, ancora una volta, ci ha voluto dare una lezione importante. L’artista infatti ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae in bikini, senza nascondere quelle piccole imperfezioni che la rendono unica e stupenda.

“Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”, ha scritto Arisa, aggiungendo anche alcuni hashtag significativi: #bodypositive #ilikeme #women #nature #rosalbapippa #ricominciareancora #loveyourself #loveyourbody. Non è la prima volta che l’artista colpisce il pubblico con post Instagram ricchi di significato e importanti, in cui sfata il mito della donna di spettacolo perfetta e inarrivabile. La cantante piace perché è “una di noi”, perché non teme di togliersi la maschera, perché non usa filtri. La sua verità arriva diretta, forte, unica, lasciando senza fiato chi legge.

Non a caso il post è stato commentato da tantissimi follower. “Bellissima, una donna vera!”, ha scritto qualcuno, ma si legge anche: “Sei stupenda”, “Unica”, “Sei meravigliosa”. Arisa sta vivendo un periodo particolarmente felice non solo dal punto di vista artistico, ma anche per quanto riguarda l’amore. L’artista si trova in vacanza in Sardegna con lo storico fidanzato Lorenzo Zambelli. Il manager e Rosalba sono tornati insieme dopo una breve separazione: una storia importante che continua a regalare emozioni alla cantante.