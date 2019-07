Chi è Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic

editato in: da

Arianna Rapaccioni è una famosa showgirl, ma soprattutto la moglie di Sinisa Mihajlovic.

Lei aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta l’allora calciatore. I primi sguardi in un ristorante al Gianicolo, nel 1995, poi una storia d’amore travolgente che ha portato alla nascita di ben cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Occhi azzurri e sorriso dolcissimo, Arianna aveva esordito sul piccolo schermo in Luna Park, show condotto da Fabrizio Frizzi, ed era stata protagonista di altre trasmissioni di successo, ma per amore della famiglia abbandonò il piccolo schermo.

Oggi è ancora bellissima e su Instagram racconta con eleganza e garbo la sua vita fatta di impegni con i figli e di giornate con l’allenatore serbo. Con Sinisa il legame è ancora fortissimo, fatto di rispetto e amore.

“Mi dispiace che a volte passi per una persona dura – aveva rivelato lei qualche tempo fa al Resto del Carlino -, lo è solo nel senso di tosto. In realtà è un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce. Ma mi lasci dire una cosa: non potevo desiderare un marito e padre per i miei figli migliore di lui. Essere riservato e diretto è un pregio – aveva concluso -, una volta glielo rimproveravo, adesso so che è meglio così”.

Sinisa Mihajlovic, duro dal cuore tenero, aveva emozionato tutti, mostrando il suo lato più dolce di papà all’Isola dei Famosi, dove erano approdate Viktorija e Virginia.

Una felicità, quella dell’ex calciatore, raggiunta grazie ad Arianna Rapaccioni, che gli è rimasto sempre accanto. “Arianna è fondamentale per me – aveva rivelato in una delle sue rarissime interviste -. Senza di lei non sarei l’uomo che sono. […] Mi ha riempito il cuore e regalato la serenità: mi ha permesso di costruire la nostra famiglia, se ne è presa cura, permettendomi di dedicarmi al lavoro, sapendo sempre che c’era lei con i bambini, che crescevano bene, che il campo poteva darmi gioie o delusioni, ma alla fine della giornata avevo sempre la mia isola felice dove poter tornare. Ed è grazie a lei se ho smussato qualche lato del mio carattere”.