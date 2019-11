Arianna Mihajlovic, la tristezza traspare in un post su Instagram

editato in: da

La famiglia di Sinisa Mihajlovic sta vivendo con molto riserbo la difficile battaglia che l’allenatore del Bologna sta combattendo contro la leucemia. Lui sta lottando con le unghie e coi denti, e se adesso è lontano dagli allenamenti e dalle partite perché impegnato con un nuovo ciclo di chemioterapia, non ha mai perso occasione, tra una sessione e l’altra di cure, di stare vicino ai suoi ragazzi del calcio e ovviamente ai figli e alla moglie Arianna.

La stessa Arianna, su Instagram, posta foto che a un occhio attento dicono più di quello che sembrano: foto “amarcord” della famiglia insieme, per ribadire in un momento così difficile per loro quanto sia importante l’unione e la complicità che li unisce. Immagini di Arianna comunque sempre sorridente e felice, perché anche le situazioni più complicate vanno affrontate con ottimismo e soprattutto senza mai perdere la speranza.

Più volte Arianna ha postato foto con Sinisa, sottolineando le parole combattente ed eroe.

L’ultimo post però tradisce un momento di stanchezza, inevitabile e comprensibile, per lei: una sua foto comunque sorridente e la didascalia accanto:

🌹 Chi ti conosce per davvero , vede la tristezza dei tuoi occhi dove gli altri vedono la felicità del tuo sorriso 🌹

Gli amici, i fan, tutti noi siamo vicini alla famiglia Mihajlovic nella battaglia più importante della loro vita.