Ariana Grande ricorda le vittime di Manchester: “Il mio cuore sempre con voi”

Sono passati tre anni esatti dall’attentato di Manchester del 22 maggio 2017, nel quale morirono 23 persone e 250 rimasero ferite. L’attacco suicida (l’ISIS ne rivendicò la responsabilità il giorno successivo) avvenne al termine del concerto di Ariana Grande ad opera di Salman Ramadan Abedi, 22enne di origine libica, nato e cresciuto a Manchester.

La cantante, profondamente scossa, sospese il suo tour fino a inizio giugno 2017 e successivamente, tramite Twitter, annunciò un concerto di beneficenza (One Love Manchester) in onore delle vittime della strage e le persone presenti il giorno dell’attentato, che si tenne il 4 giugno di quell’anno. In quell’occasione furono raccolte 10 milioni di sterline e l’intera somma fu devoluta alla Croce Rossa Britannica.

Da allora Ariana non perde occasione per ricordare, ogni anno, le vittime dell’attentato. In questi giorni, la pop star ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, nelle Stories, in cui ha scritto: