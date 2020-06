Argentero, la tenerezza di un papà: la foto su Instagram con Nina è dolcissima

editato in: da

Luca Argentero è diventato, da poco più di un mese, papà della piccola Nina Speranza, frutto del suo amore con la compagna Cristina Marino, fitness influencer. L’attore torinese è innamoratissimo della sua piccola e non perde l’occasione per dimostrarlo sui social. Tra le ultime testimonianze in merito è possibile citare uno scatto, tanto semplice quanto tenerissimo, che lo vede seduto con la sua bimba in braccio.

Luca Argentero si scatta un selfie – pubblicato poi in bianco e nero – mentre la piccola Nina tiene la testina appoggiata nell’incavo tra la sua spalla e il suo collo. La foto è stata accolta da numerosi like e commenti. Tra i tanti apprezzamenti spicca senza dubbio quello di mamma Cristina, che ha scritto la frase “Niente di più bello”.

Lo scatto social di Luca Argentero è stato commentato pure da Carolina Crescentini e da Alessia Ventura. Questa foto, pubblicata martedì 30 giugno, come già detto è solo uno di tanti messaggi d’amore che il protagonista di DOC – Nelle tue Mani ha scelto di dedicare a sua figlia e di mostrare su Instagram, palcoscenico social che lo vede seguito con affetto non solo da colleghi e amici appartenenti al mondo dello spettacolo, ma anche dai fan.

Basta scorrere il profilo Instagram dell’attore – e concorrente di una delle primissime edizioni del Grande Fratello – per trovare una foto che lo vede intento a spingere il passeggino al parco, ma anche uno scatto della piccola Nina Speranza con indosso un vestitino bianco e delle bellissime scarpette a forma di topolino.

Argentero e la Marino – come dimostrano una serie di foto di famiglia pubblicate a inizio giugno – hanno scelto di non mostrare il volto della loro bimba. Quello che di sicuro fanno vedere è la loro immensa felicità per il suo arrivo, reso noto il 10 dicembre 2019.

Nina Speranza potrebbe non restare figlia unica: ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo lo scorso mese di febbraio, la Marino, classe 1991, ha confidato di desiderare tre figli e di amare le famiglie numerose. Non resta che attendere per vedere cosa riserverà il futuro a lei e ad Argentero, una delle coppie più belle dello spettacolo italiano.