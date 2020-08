Antonella Mosetti positiva al Coronavirus: il racconto su Instagram

editato in: da

Coronavirus, dal cinema allo sport alla politica: i personaggi famosi contagiati

Antonella Mosetti è positiva al Coronavirus. A svelarlo su Instagram è stata proprio la showgirl che ha rivelato di essersi sottoposta al tampone di ritorno da una vacanza in Sardegna. “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo – ha spiegato ai follower -. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”.

In un video apparso nelle Stories di Instagram, Antonella ha spiegato di aver rivelato la sua positività al Covid-19 per spingere anche gli altri a sottoporsi ai dovuti controlli. “Mi state chiedendo i vari sintomi che ho – ha aggiunto -. Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po’ di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone – ha concluso -. Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli”.

Antonella Mosetti stava trascorrendo le vacanze in Sardegna, meta preferita di moltissimi personaggi famosi. Come la showgirl tanti altri vip hanno raccontato di essere stati contagiati dal Covid-19. Fra loro Federico Fashion Style, parrucchiere dei vip che su Instagram ha annunciato di essere risultato positivo al virus. “Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna – ha spiegato su Instagram – anche se li avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi – ha concluso – per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”.