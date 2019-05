Chi è Antonella, la nuova fidanzata (famosa) di Francesco Chiofalo

editato in: da

Un anno travagliato quello di Francesco Chiofalo che, dopo la fine della storia d’amore con Selvaggia Roma e i relativi gossip sul suo carattere troppo turbolento, aveva smesso di far parlare di sé e delle sue relazioni.

In questo ultimo periodo si è sentito parlare di lui solo per un fatto ben più grave: la scoperta di un tumore benigno al cervello che, fortunatamente, è stato asportato senza danni. Un grande spavento per Francesco che, dopo la convalescenza, ha raccontato di essere finalmente pronto a ricominciare una nuova vita con una donna al suo fianco con la quale, addirittura, poter costruire una famiglia.

E, come per magia, il suo desiderio si è avverato: in queste ultime settimane, infatti, l’ex partecipante di Temptation Island è stato vittima di alcuni gossip riguardo a una nuova fiamma misteriosa. Chi è la fortunata che gli ha rubato il cuore? Il suo nome è Antonella Fiordelisi e non è una nuova conoscenza per Francesco: Antonella, infatti, ha conosciuto Francesco proprio sul set del reality di Canale Cinque.

A Temptation Island Antonella si era invaghita di Nicola Panico ma oggi, fuori dal mondo delle videocamere, la verità è un’altra ed è Francesco l’uomo che le ha preso il cuore.

È stato proprio lui a rilasciare al Magazine di Uomini e Donne una vera e propria dichiarazione sulla sua attuale situazione sentimentale. Arrivato alla soglia dei 30 anni ha detto basta alle avventure ed è pronto a mettersi in gioco sul serio. L’innamoramento per Antonella è stato un fulmine a ciel sereno che l’ha colto impreparato: non pensava infatti di ritrovare il sorriso dopo un anno così duro. E, invece, la magia è accaduta.

I due si conoscevano grazie al reality, ma lì era sbocciata solo una sana e sincera amicizia che si è protratta nel tempo e che, lentamente, si è trasformata in qualcosa di più. Francesco si sentiva inizialmente impaurito dalla potenza di questi sentimenti ed era restio a ufficializzare il rapporto proprio a causa della ferita appena subita. Infatti, aveva lanciato solo dei piccoli segnali sul suo profilo Instagram, ma senza mai riprendere la bella Antonella in viso: una mossa astuta che ha fatto impazzire il toto-fidanzata in tutta Italia.

Antonella, classe 1998 e Napoletana DOC è nata a Salerno ed molto più di una bella ragazza dalle forme mozzafiato: è una vera e propria forza della natura. Una donna che si batte per i valori più importanti e che, se in tv può apparire aggressiva e diretta, è in realtà dolce e pronta a stare vicino alle persone che ama, proprio come ha fatto con Francesco. Abituata alle sfide e a mettersi alla prova data la sua carriera come spadaccina Antonella sarà pronta a guarire le ferite di Francesco e a costruire insieme qualcosa di serio e duraturo.

Antonella, infatti, oltre alla partecipazione al reality è famosa perché è una spadaccina nella Nazionale Italiana di scherma.